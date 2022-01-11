500坪新化風雨球場今啟用 黃偉哲：不要再找藉口不運動

台南新化區體育公園風雨籃球場正式於今日啟用，市長黃偉哲挑戰投籃，他表示中央補助1020萬，市府自籌580萬，總共耗資1600萬，希望大家來運動，不要再找藉口，說什麼下雨天，說什麼太陽太大，有風雨球場就不用擔心颳風下雨了。

黃偉哲説，新化風雨球場總共有1470平方公尺，也就是將近500坪，這麼大的一個空間，那有這麼好的遮蔽，讓民眾安心地活動跟運動。新化運動公園還有很多設施，像樹木扶疏，樹木都已經很高了，所以有時候在樹叢下、在樹林下，有時候在風雨球場底下，都能夠達到最好的運動效果，也提醒大家天氣冷要保重身體健康。

新化公所指出，運動公園風雨籃球場新建工程內部設置二座全場標準型籃球場（面積約1470平方公尺），籃球場架高約9公尺，另針對戶外二座既有露天籃球場鋪面進行全面翻新，並配置夜間照明設備，提供民眾早晨到晚上都有舒適運動的場所。

球場興建完成後，預估一般休閒推廣將可吸引其他場地球友及鼓勵進行籃球運動之球友人數每年約1萬1300人次，加上選手訓練、舉辦競賽每年約900人次，合計整修後預期將達到1萬2200使用人次。

目前除新建風雨籃球場外，體育園區內為提升民眾安全，已完成14支監視器安裝，並結合168特色景點結合西拉雅景觀廊帶工程進行既有廁所改建中，另配合市府推動再生能源政策，目前於新化區廣停5停車場進行太陽能光電設置，預計設置面積275平方公尺，設置容量55.5(KWp)工程，此外市府已爭取前瞻建設計畫7500萬元，後續將辦理新化區城鎮核心整體規劃工程，發展新化風情小鎮，人文水綠廊道。