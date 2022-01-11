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台南歸仁獅子會連辦18年捐血嘉年華 今年16日辦贈品多

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁獅子會連辦18年捐血嘉年華，今年16日辦贈品多。記者周宗禎／攝影
台南歸仁獅子會連辦18年捐血嘉年華，今年16日辦贈品多。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁獅子會連續18年舉辦大型捐血活動，今天宣布元月16日舉辦「熱血獅情、捐血傳愛捐血嘉年華」活動，上午在會場新豐高中辦活動前暖身；歸仁獅子會會長劉文達、「捐血主席」薛俊忠及獅兄、前會長李酈芸與獅友邀請鄉親響應「捐血一袋、救人一命」、做快樂捐血人。

劉文達說，每年農曆春節前經常寒流一波波，捐血意願降低，尤其新冠疫情影響缺血特別嚴重，為協助籌備充足血源，當天新豐高中有5輛捐血車供民眾捐血；歸仁獅子會已連18年在歲末年初結合企業界及機關團體，配合台南捐血中心「捐血月」擴大舉辦，籲請熱心民眾發揮愛心，踴躍捐血救人。

薛俊忠說，捐血250cc就贈送關廟麵一包、高品質陶瓷削皮器1支與厚三件式餐具1組；捐500cc加贈304掛鉤式單柄鍋具1組。現場還有免費接受命理諮詢、紫微斗數、姓名學、數字現象學、人相學、開運修眉、舒筋活骨、奇門遁甲、四柱八卦、卜卦、姓名陽宅等攤位，邀請米蘭時尚髮型團隊在現場義剪，還有「台南市救難協會」傳授包括緊急逃生高空垂降技術現場體驗、許光承律師法律諮詢等。

劉文達、薛俊忠表示，為紓解捐血人潮，16日到22日每天上午8點至下午5點，民眾可以前往台南市小東路「小東捐血站」捐血；16日當天加碼贈送限量早鳥贈品、第1名至50名贈送田宜美食家百元禮卷1張、第51名至100名贈送獅子會愛心傘1把、第101名至200名贈送防護洗手噴霧。

台南歸仁獅子會連辦18年捐血嘉年華，今年16日辦贈品多。記者周宗禎／攝影
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捐血中心 獅子會 台南

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