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蒜頭糖廠五分車站整修完工 延駛高鐵嘉義站年底通車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
蒜頭糖廠五分車站建於1930年，2015年公告縣定古蹟，為典型木造站房，整修完工風華再現。記者魯永明／攝影
蒜頭糖廠五分車站建於1930年，2015年公告縣定古蹟，為典型木造站房，整修完工風華再現。記者魯永明／攝影

嘉義縣治綠色觀光環狀運輸縫合計畫，台糖蒜頭糖廠五分車延伸到太保市高鐵嘉義站、故宮南院，分兩期工程施工，最慢五分車連接最快高鐵，台糖委託鐵道局規畫設計施工，去年動工，軌道路段開挖整地，預計今年底前通車；糖廠縣定古蹟蒜頭車站整修完工，風華再現，3月啟用。

縣府為串聯在地田園風貌，活化蒜頭糖廠、故宮南院及高鐵嘉義站沿線土地，爭取中央前瞻建設五分車延駛計畫，要讓日治時期滿載著甜味甘蔗五分車，魅力再現。行政院前院長林全核定8千萬元第一期預算，蒜頭糖廠往東延駛至高鐵嘉義站，全長1.4公里，院長蘇貞昌核定第二期往西銜接故宮南院，全長0.8公里，經費1.6億元。

台糖說，五分車延駛到高鐵站，委託鐵道局規畫設計施工，去年9 月28日動工，目前高鐵大道周邊縣府、台糖土地開挖整地，施工順利，工程進度6.5％，第二期路線定案將接著施工。

台糖說，蒜頭糖廠五分車站建於1930年，2015年公告縣定古蹟，為典型木造站房，以磚瓦、紅檜構成，四周開放格子玻璃窗，右側設迴廊，現為售票及起點處，站體分候車室及辦公室，站場配置明治製糖會社標準型，共三個紅磚小月台及三條股道，過去五分車除方便將製糖成品運輸至各地，也是鄉民對外交通工具，現在轉型供旅客搭乘，有專人導覽解說，整修完工。

縣府說，蒜頭糖廠五分車整合縣治特區等亮點，沿線設多處月台提供遊客載乘觀光，強化觀光能量，營造全國唯一最快最慢軌道共構亮點，效鏈結周邊觀光場域、帶動產業發展，打造「有特色、富趣味性、具話題性」五分車導覽路線。

台糖蒜頭糖廠五分車延伸到太保市高鐵嘉義站、故宮南院，分兩期工程施工，最慢五分車連接最快高鐵，台糖委託鐵道局規畫設計施工，去年動工，軌道路段開挖整地，預計今年底前通車。記者魯永明／翻攝
台糖蒜頭糖廠五分車延伸到太保市高鐵嘉義站、故宮南院，分兩期工程施工，最慢五分車連接最快高鐵，台糖委託鐵道局規畫設計施工，去年動工，軌道路段開挖整地，預計今年底前通車。記者魯永明／翻攝
蒜頭糖廠五分車站建於1930年，2015年公告縣定古蹟，為典型木造站房，整修完工風華再現。記者魯永明／攝影
蒜頭糖廠五分車站建於1930年，2015年公告縣定古蹟，為典型木造站房，整修完工風華再現。記者魯永明／攝影
台糖蒜頭糖廠五分車延伸到太保市高鐵嘉義站、故宮南院，分兩期工程施工，第一期去年動工，院長蘇貞昌（右四）去年來糖廠體駛搭乘五分車，宣布核定第二期預算。圖／嘉縣府提供
台糖蒜頭糖廠五分車延伸到太保市高鐵嘉義站、故宮南院，分兩期工程施工，第一期去年動工，院長蘇貞昌（右四）去年來糖廠體駛搭乘五分車，宣布核定第二期預算。圖／嘉縣府提供

高鐵 故宮南院 嘉義

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