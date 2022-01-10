快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

台61線西濱快嘉義段增設2組測速照相 20日啟用

中央社 / 嘉義縣10日電

台61線西濱快速公路常因車輛超速肇事，嘉義警察局在台61線北上264K+336M處及南下257K+310M處加設2組「數位式雷達測速照相」，將於1月20日農曆年前正式啟用。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，嘉義縣境內未設測速照相部分路段，超速違規比率高，尤其台61線西濱快速公路，民國108年至110年間計發生死亡車禍4件、受傷75人，大多歸因於超速肇事，亟需建構全天候執法設備。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏接受中央社記者訪問表示，警察局已分別在台61線北上264K+336M（白水湖路段）及南下257K+310M（鰲鼓農場路段）加設2組「數位式雷達測速照相」，7日公告宣導，將在1月20日正式啟用執法。

蘇俊宏說，台61線除了新增2處固定測速照相，交通隊也搭配放置移動式測速照相設備，呼籲行駛台61線的駕駛，一定要遵守90公里的速限，不然就容易收到罰單。

另外，縣警局也公布去年縣內測速固定照相桿共取締超速2萬4606件，其中台1線277.51K（水上鄉南靖段）共取締6154件，是全縣第1的測速照相桿王，第2名是台18線1.5K（太保市段）取締3557件，第3名是162線10.953K（大林鎮三和段）取締3367件。

測速 警察 嘉義

延伸閱讀

花蓮測速王榜單洗牌 這支測速照相桿去年拍出5千件違規

台61西濱鳳鼻至香山段進入規畫階段 最快6年內完工通車

台61線後龍路段大學生摔車 慘遭拖板車輾爆頭當場亡

台61線延伸高屏可縮短行車時間　可行性研究年底出爐、經費估1200億

相關新聞

「它」蟬聯嘉縣最吸金測速桿 台61線另增2處20日啟用

嘉義縣警察局測速固定照相桿，去年取締超速2萬4606件，其中台1線277.51k（水上鄉南靖段）共取締6154件，蟬聯全...

嘉縣府開越南語專班 輔導外籍移工考堆高機證書

嘉義縣府去年12月24日辦理縣內第1班次「越南籍移工荷重1公噸以上之堆高機操作人員教育訓練」，來自5間事業單位約12名越...

年關近採買商品進高峰 南市抽查賣場3件標示不符

再過20多天農曆春節將到來，許多人陸續採買年貨，台南市政府經發局說，近日加強各大賣場抽查，已發現有3件商品標示不符，已要...

嘉檢啟動「司法愛嘉醫療聯盟」 助司法弱勢免掛號費

嘉義地檢署發起「司法愛嘉醫療聯盟」今天上午辦啟動儀式，檢察長張曉雯表示「要從別人的需要上，看見自己的責任」、「運用職務的影響力，幫助需要的人」，身為檢察長除和檢察官們並肩作戰打...

空氣品質改善要好上加好 雲林邀專家把脈對症下藥

為維護雲林縣良好空氣品質，縣府今天請來專家舉行論壇，透過各項議題交流，為空品把脈找出問題癥結，再制訂政策對症下藥，縣長張...

影／台南首辦「三代同堂年貨購」22、23日西港封街舉行

台南市西港區公所、市府市場處及西港街區繁榮發展協會今年首次合作舉辦「三代同堂年貨購」、福虎昇豐歡慶春節系列活動，22、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。