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嘉縣府開越南語專班 輔導外籍移工考堆高機證書

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府開設專班，輔導外籍勞工取得技術士考照資格。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府開設專班，輔導外籍勞工取得技術士考照資格。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣府去年12月24日辦理縣內第1班次「越南移工荷重1公噸以上之堆高機操作人員教育訓練」，來自5間事業單位約12名越南籍移工昨順利結訓，縣府勞動青年處表示，未來會加開泰國籍移工課程，協助提升職安意識。

根據嘉義縣府勞青處統計，嘉義縣勞工數約25萬，其中約6000名長工來自越南和泰國。然勞動部規定，雇主指派聘僱外國人移工操作堆高機、起重機等機具都需取得技術士證，但不少公司未讓外籍移工取得相關證照，一旦被查到恐受罰。

勞青處去年12月起與民雄工業區服務中心合作，號召工業區內5間事業單位、12名越南籍長工參加培訓課程，將中文教科書翻譯成越南語，分別完成學科15小時和術科24小時訓練後，如今他們都已順利取得考照資格。

勞青處勞工行政科長黃吉良指出，嘉義沒有考場和符合資格培訓單位，越南籍專班由外縣市輔導單位前來授課，教材、師資都是量身打造，未來也會依此續推其他國籍的安全衛生教育訓練，目前規劃開設泰國籍訓練專班。

嘉義縣正朝農工大縣目標邁進，縣府表示，每年投入大量人力、資源，致力照顧縣內勞工及推動職安工作，積極改善中小企業工作環境輔導業務，縣內也已成立5個安衛家族，盼落實中小事業單位職安衛生理念，降低職災發生。

嘉義縣政府開設專班，輔導外籍勞工取得技術士考照資格。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府開設專班，輔導外籍勞工取得技術士考照資格。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府開設專班，輔導外籍勞工取得技術士考照資格。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府開設專班，輔導外籍勞工取得技術士考照資格。圖／嘉義縣政府提供

越南 嘉義 移工

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