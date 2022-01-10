年關近採買商品進高峰 南市抽查賣場3件標示不符

再過20多天農曆春節將到來，許多人陸續採買年貨，台南市政府經發局說，近日加強各大賣場抽查，已發現有3件商品標示不符，已要求業者限期改善，否則將開罰。

經發局長陳凱凌表示，日前由主任消保官帶隊，聯合經濟部標準檢驗局、經發局、衛生局及警察局至全聯（和緯店）、好市多、家樂福（永康中正店）3家大賣場進行市售產品抽查。

除查核市面上商品價格是否異常，也發現有3件聖誕節飾品不符合商品標示法規定，針對不合格商品，將依商品標示法要求製造(進口)商限期改正，經複查再未改正者，除依法裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並公告該企業經營者名稱、地址、商品，以及要求販賣商「下架」停止陳列販賣。

經發局說，近年來抽查品項類別多元化，也逐年輔導違規業者進行改善，今年稽查過程中，發現商品標示違規情況比起往年已大幅減少，但一般商品標示上仍須加強繁體中文商品標示及產地說明等。提醒消費者選購年節相關商品時，一定要留意商品本體或包裝上是否商品標示完整，不要購買標示不清或不全商品，市府團隊將持續不定期稽查，維護並保障消費者商品購買的安全與權益。