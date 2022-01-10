第3劑莫德納一針難求 台南想打看這裡快掛號
北部疫情拉警報，台南市政府停頓多時的線上防疫記者會今天恢復，市長黃偉哲提醒市民「台灣唯一跟國外不同的就是戴口罩與實聯制」，一定要做好，才能避免發生像國外目前疫情再現高峰的情況，而針對不少人搶打第3劑加強針，黃偉哲也呼籲大家不要選廠牌「有就快打」，而衛生局則敲定成大醫院在15日加開莫德納第3劑加強針的門診，奇美醫院則在15日加開BNT、22日加開莫德納加強針，民眾可以注意先行預約掛號。
目前醫療院所加強針的部分大多額滿，衛生局協調成大與奇美加開，成大15日加開7600劑的莫德納加強針，明天上午8點起開放網路預約；奇美15日加開500劑BNT加強針、22日開放1000劑的莫德納加強針，但奇美表示，目前尚未確定何時開放網路預約，請民眾持續注意。
中央疫情指揮中心上周五宣布縮短第2劑與第3劑間隔時間為3個月後，全台各地都出現搶打加強針的人潮，其中莫德納更是一針難求，黃偉哲今天在防疫記者會中表示，中央可能會在月中恢復1922的線上疫苗預約服務，但在此之前，因應許多人想打加追劑，市府特別協調成大與奇美醫院加開注射。
台南市衛生局疾病管制科科長林曉玫表示，上周六、日兩天，全市就有2萬398人打完加強針，除了現有的疫苗地圖（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19），民眾可以上網了解醫療院所的疫苗注射狀況，再行電話或網路預約外，也會視需求加開大型注射站。
衛生局表示，目前尚未有北部群聚個案到南部的足跡，民眾不必太擔心，但仍應該依照中央規定的防疫措施，市府也會加強防疫旅館、防疫計程車與市場的相關稽查；黃偉哲表示，由於年節即將來臨，很多人會上市場、年貨大街及夜市等購物，提醒全程戴口罩之外，同時禁止邊走邊吃及試吃，出入口也必須實聯制，大家一起努力度過這一波的疫情。
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