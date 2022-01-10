林靜儀和陳柏惟勝選夜那一抱如何？ 兩人各自這樣解讀

在台中市立委第二選區補選勝選的林靜儀，曾在當選之夜和先前被罷免的基進黨前立委陳柏惟相擁一抱，陳柏惟今被問起這一抱是何感覺時？說：「我應該很好抱啦！」一旁的林靜儀聽到這個說法，立即「哈哈！」笑了出來，還拍了拍陳的肩膀說「互相鼓勵啦！」陳柏惟說完話又主動抱了林靜儀一把。

陳柏惟說，全世界只有這幾個我們選過的、經驗過的人才知道那個辛苦在那裡，有時候一些覺得這邊不對、那邊不對，你也不能跟民眾抱怨、不能跟團隊發牢騷的事，「只有在戰場上存活下來的，才能互相體會那種戰鬥的心情」。他說，真的要很謝謝林靜儀，他才能那麼毫無保留、全心全意的推薦；大家完全沒有見縫插針，或可以破壞他們合作關係的機會。

陳柏惟說，他要謝謝林靜儀來到這邊，讓他可以對選民放心，覺得責任是可以交付的。他對林說：「多數的擁抱是感謝比較多，我們互相激勵是妳自己覺得」林靜儀則回說：「喔，真的喔！」接著她說：「我們大家一起團結合作啦！」

有媒體問陳柏惟，立委黃國書已說過不再選，他是否去選黃國書的一席？陳柏惟說，在政治場域上，他需要更多的學習和經營；他不大會去說做不到的事情，接下來訓練跟教育是最重要的事情。

他也說，目前要做的是謝票和團隊的交接，下一站是「風聲戰」，要遏止地方上對他們的謠言，也要知道敵人是誰和做好什麼準備。林靜儀則說：「他絕對閒不下來的啦！」

對於將來林靜儀是否和陳柏惟設聯合服務處，林靜儀說還待陳柏惟有了規畫之後，她再做整體考量。