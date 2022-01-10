快訊

北市加開7中型接種站 柯文哲：月底110萬人符合打第三劑

桃機群聚案「20處最新足跡」曝光 中壢SOGO、家樂福、全聯入列

林靜儀和陳柏惟勝選夜那一抱如何？ 兩人各自這樣解讀

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
在台中市立委第二選區補選勝選的林靜儀，曾在當選之夜和先前被罷免的基進黨前立委陳柏惟相擁一抱，陳柏惟今被問起這一抱是何感覺時？說：「我應該很好抱啦！」一旁的林靜儀聽到這個說法，立即「哈哈！」笑了出來，還拍了拍陳的肩膀說「互相鼓勵啦！」 圖／林靜儀競選總部提供
在台中市立委第二選區補選勝選的林靜儀，曾在當選之夜和先前被罷免的基進黨前立委陳柏惟相擁一抱，陳柏惟今被問起這一抱是何感覺時？說：「我應該很好抱啦！」一旁的林靜儀聽到這個說法，立即「哈哈！」笑了出來，還拍了拍陳的肩膀說「互相鼓勵啦！」 圖／林靜儀競選總部提供

在台中市立委第二選區補選勝選的林靜儀，曾在當選之夜和先前被罷免的基進黨前立委陳柏惟相擁一抱，陳柏惟今被問起這一抱是何感覺時？說：「我應該很好抱啦！」一旁的林靜儀聽到這個說法，立即「哈哈！」笑了出來，還拍了拍陳的肩膀說「互相鼓勵啦！」陳柏惟說完話又主動抱了林靜儀一把。

陳柏惟說，全世界只有這幾個我們選過的、經驗過的人才知道那個辛苦在那裡，有時候一些覺得這邊不對、那邊不對，你也不能跟民眾抱怨、不能跟團隊發牢騷的事，「只有在戰場上存活下來的，才能互相體會那種戰鬥的心情」。他說，真的要很謝謝林靜儀，他才能那麼毫無保留、全心全意的推薦；大家完全沒有見縫插針，或可以破壞他們合作關係的機會。

陳柏惟說，他要謝謝林靜儀來到這邊，讓他可以對選民放心，覺得責任是可以交付的。他對林說：「多數的擁抱是感謝比較多，我們互相激勵是妳自己覺得」林靜儀則回說：「喔，真的喔！」接著她說：「我們大家一起團結合作啦！」

有媒體問陳柏惟，立委黃國書已說過不再選，他是否去選黃國書的一席？陳柏惟說，在政治場域上，他需要更多的學習和經營；他不大會去說做不到的事情，接下來訓練跟教育是最重要的事情。

他也說，目前要做的是謝票和團隊的交接，下一站是「風聲戰」，要遏止地方上對他們的謠言，也要知道敵人是誰和做好什麼準備。林靜儀則說：「他絕對閒不下來的啦！」

對於將來林靜儀是否和陳柏惟設聯合服務處，林靜儀說還待陳柏惟有了規畫之後，她再做整體考量。

陳柏惟 林靜儀 黃國書

延伸閱讀

林靜儀提議見面聊 顏寛恒：有助地方建設當然沒問題

林靜儀：進立院續追爭議案件 違建由議員監督市府

林靜儀勝選 綠委透露陳柏惟令人不捨故事

林靜儀勝選、罷昶未過 國民黨二連敗

相關新聞

林靜儀和陳柏惟勝選夜那一抱如何？ 兩人各自這樣解讀

在台中市立委第二選區補選勝選的林靜儀，曾在當選之夜和先前被罷免的基進黨前立委陳柏惟相擁一抱，陳柏惟今被問起這一抱是何感覺...

空氣品質改善要好上加好 雲林邀專家把脈對症下藥

為維護雲林縣良好空氣品質，縣府今天請來專家舉行論壇，透過各項議題交流，為空品把脈找出問題癥結，再制訂政策對症下藥，縣長張...

影／台南首辦「三代同堂年貨購」22、23日西港封街舉行

台南市西港區公所、市府市場處及西港街區繁榮發展協會今年首次合作舉辦「三代同堂年貨購」、福虎昇豐歡慶春節系列活動，22、2...

南科特定區大發展 北外環道第4期都更啟動公開展覽

為紓解南科特定區迅速發展所帶來的車潮及交通壅塞問題，台南市政府推動「台南都會區北外環道路新建工程」，第4期路線橫跨北區及...

注意！不景氣企業關門欠薪 勞工求償無門原因是這樣

雲林縣羅姓婦女在斗六一家紙業公司上班，公司欠她4個月薪資合計約11萬元，紙廠曾允諾按月分期還給欠薪，但只還1萬元就跳票；...

嘉市大醫院第3劑預約滿 院長：本周人最多

桃園機場群聚染疫升溫，民眾打第3劑意願升高，嘉市聖馬爾定醫院的新冠肺炎疫苗門診，今起到下周五幾乎預約額滿，只剩1天有名額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。