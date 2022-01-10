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嘉檢啟動「司法愛嘉醫療聯盟」 助司法弱勢免掛號費

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
法務部長蔡清祥（中）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（右一）、嘉義市長黃敏惠（右二）以及嘉義縣長翁章梁（左一）。記者李宗祐／攝影
法務部長蔡清祥（中）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（右一）、嘉義市長黃敏惠（右二）以及嘉義縣長翁章梁（左一）。記者李宗祐／攝影

嘉義地檢署發起「司法愛嘉醫療聯盟」今天上午辦啟動儀式，檢察長張曉雯表示「要從別人的需要上，看見自己的責任」、「運用職務的影響力，幫助需要的人」，身為檢察長除和檢察官們並肩作戰打擊犯罪，面對司法看見的弱勢被害人、更生人及受保護管束人家庭，更應該結合社會各界資源提供協助。因此而發起成立「司法愛嘉醫療聯盟」。

檢察長張曉雯說，聯盟的發起緣由是部長蔡清祥的一句話「要從別人的需要上看到自己的責任」，運用自己職務上的影響力來幫助更需要的人，身為檢察長和檢察官一齊打擊犯罪並肩作戰，同時面對司法弱勢的時候，也要運用檢察長職務上的影響力來幫助他們。掛號費對一般民眾而言或許只是筆小錢，但是對司法弱勢者而言可能是他們一天的餐費。

回想推動過程張曉雯一度哽咽表示，過程中和更保嘉義分會主委黃俊森一齊拜訪嘉義各界醫療院所，獲得廣大熱烈的支持及迴響，感謝大家願意一齊讓「嘉」更美。

「司法愛嘉醫療聯盟」計畫係以三會（犯罪被害人保護協會、更生保護協會及嘉義榮譽觀護人協進會）服務對象且設籍於嘉義縣市、未享有社會福利身分（低收、中低收），並符合特定條件者，即可申請核發「嘉義司法保護醫療卡」，每戶以核發一張醫療卡為限，每戶可供3人使用，每張醫療卡使用次數為6次，使用完畢後得申請再次核發，只要持醫療卡至加入「司法愛嘉醫療聯盟」之醫療院所就診，即可免繳掛號費等醫療費用。

「司法愛嘉醫療聯盟」初估服務對象約2500戶，讓司法弱勢族群節省一筆可觀的費用，同時又可讓個案安心就醫，總計已有包含嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院及陽明醫院等164家醫院、診所及衛生所支持並參與。

今上午「司法愛嘉醫療聯盟」啟動儀式，法務部長蔡清祥、行政院外交國防法務處處長譚宗保、高檢署台南分署檢察長費玲玲、高檢署主任檢察官朱兆民、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁等人均到場參與盛會。

啟動儀式會場保持防疫社交距離。記者李宗祐／攝影
啟動儀式會場保持防疫社交距離。記者李宗祐／攝影
「嘉義司法保護醫療卡」。圖／嘉義地檢署提供
「嘉義司法保護醫療卡」。圖／嘉義地檢署提供
「司法愛嘉醫療聯盟」今天上午於嘉義地檢署大禮堂舉辦啟動儀式。記者李宗祐／攝影
「司法愛嘉醫療聯盟」今天上午於嘉義地檢署大禮堂舉辦啟動儀式。記者李宗祐／攝影
「司法愛嘉醫療聯盟」上午於嘉義地檢署舉辦啟動儀式典禮。記者李宗祐／攝影
「司法愛嘉醫療聯盟」上午於嘉義地檢署舉辦啟動儀式典禮。記者李宗祐／攝影

司法 嘉義 檢察官 蔡清祥 翁章梁 黃敏惠 法務部

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