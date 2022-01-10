嘉義司法保護對象 今起持卡就醫減免收費

嘉義地方檢察署針對經濟弱勢的司法保護對象，透過轄內醫師公會結合醫療院所發起成立「司法愛嘉醫療聯盟」，今天在嘉義地檢署舉辦啟動儀式，法務部長蔡清祥致詞說，當受保護人的健康能被妥善照顧，才有回復正常生活的可能。

法務部保護司指出，「司法愛嘉醫療聯盟」是為設籍嘉義縣市、有就醫需求的弱勢司法保護對象及家庭提供協助，經核發「嘉義司法保護醫療卡」者，持卡至聯盟的醫療院所就醫，可減免掛號費或享有優惠醫療費用。

今天活動出席者有蔡清祥、行政院外交國防法務處處長譚宗保、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠。

蔡清祥說，受刑人因犯罪問題，往往對身體健康產生影響，而犯罪被害人因犯罪案件造成心理、生理創傷，同樣面臨龐大的經濟及醫療問題，更生人或犯罪被害人如果沒有給予必要的援助，都可能導致家庭的崩潰。

蔡說，嘉義地檢署結合醫療資源促成這項服務，除對參與的醫療院所表達謝意，也感謝嘉義縣、市首長對司法保護工作的重視。