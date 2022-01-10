空氣品質改善要好上加好 雲林邀專家把脈對症下藥

為維護雲林縣良好空氣品質，縣府今天請來專家舉行論壇，透過各項議題交流，為空品把脈找出問題癥結，再制訂政策對症下藥，縣長張麗善表示，空汙來源相對複雜，多年努力雖見成效，但期待專家齊力找出空污源頭，提出有效減排的策略建議，以建立更有效的對策。

雲林縣空氣品質近兩年來漸獲改善，空品良好日3年來增加10％，PM2.5也從2015年32微克降至21微克，但為能制訂較長遠的因應對策，環保局今天邀集數十名專家，舉辦「雲林空氣品質暨健康影響專家論壇」，為雲林空品把脈。

專家就「區域性空氣品質防制」、「污染源監測管理」、「逸散、移動污染源改善策略」、「空品模擬研析」及「台塑ESG推動情形」等議題進行研討。包括台塑六輕及鄰近的嘉義縣、嘉義市、南投縣政府均派員參與，針對提升中部地區空氣品質交換意見。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕指出，雲林致力於空氣品質改善，包括固定污染源工廠減量，老舊車輛等移動式污染源汰除等，都有不錯成果，AQI指數良好頻率，2018年到去年，從72%增加到82%，PM2.5也降至21微克等，中央會持續與縣府合作，繼續改善空氣品質。

縣長張麗善說，環保局積極從各方面改善空氣品質，增加空氣品質良好天數與降低PM2.5濃度外，濁水溪揚塵日也從5年前59天縮短到去年6天，成效目共睹，但汙染來源很複雜，難從單一方面獲得改善，希望透過專家的把脈，找出源頭再對症下藥。