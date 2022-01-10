影／台南首辦「三代同堂年貨購」22、23日西港封街舉行

台南市西港區公所、市府市場處及西港街區繁榮發展協會今年首次合作舉辦「三代同堂年貨購」、福虎昇豐歡慶春節系列活動，22、23日在西港菜市場旁停車場及綠川廊道封街舉行；主辦單位下午在在西港慶安宮廣場前辦宣傳活動，現場展示參展特色產品與活動介紹，皮雕作品示範。市長黃偉哲說這是特別規畫適合三代同堂參與的活動，呼籲鄉親與遊客共襄盛舉。

黃偉哲表示，西港高齡人口增多，許多年輕人外出，希望大家重視陪伴長者，這次活動定調三代同堂享受年節購物樂趣，一系列懷舊風格活動包括懷舊闖關、表演、手作社區DIY體驗、市集、寫生活動、借閱圖書贈春聯、憑發票兌換圖書及慈善餐會等。

參與食材都來自西港市場，並與在地總鋪師設計出年菜料理，做出具「西港味」特色年菜，也讓大家知道西港市場有許多隱藏版好物；活動結合愛心團體及企業認桌，讓弱勢民眾品嘗年菜美食，感受暖暖的年節氣氛，更能讓三代祖孫共同享受購物樂趣，是充滿「溫度感」的活動。