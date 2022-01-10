南科特定區大發展 北外環道第4期都更啟動公開展覽

為紓解南科特定區迅速發展所帶來的車潮及交通壅塞問題，台南市政府推動「台南都會區北外環道路新建工程」，第4期路線橫跨北區及永康區，市府已完成都市計畫變更草案規畫，並辦理法定變更，也啟動相關都市計畫變更案公開展覽作業。

台南市都發局今天表示，台南都會區北外環道路新建工程累計總經費約158.67億元，全長約14公里，分4期開闢。其中第4期路線總長度約3.7公里，沿線設置中華北路、海安路及中華路3處交流道，工程用地總面積約19.25公頃。

市長黃偉哲說，北外環道路建設服務範圍含納新化、新市、永康、安南、北區、中西區及安平區，快速連結大台南核心區交通樞紐，進而翻轉舊城區運輸脈絡；另外環道系統也可將南部科學園區、台南科技工業區、和順寮工業區、永康科技工業區、永康創意園區及高鐵台南站附近綠能科學城串聯起來，形塑新的產業廊帶。

都發局長莊德樑指出，北外環道路全線完工後，從南科至安平的行車時間縮短為15分鐘，對於帶動台南都會區整體發展有重大效益。市府積極配合重大建設調整土地使用規畫為道路用地、道路用地（兼供河川使用）等公共設施用地，以利北外環道路用地取得及工程的推動。

配合北外環道路第4期工程變更都市計畫案公開展覽期間，市府將於1月17日分別在北區區公所上午10點、永康區公所下午2點舉行公開展覽說明會，民眾可至市府、北區區公所、永康區公所等閱覽計畫書、圖紙本，或至都發局網站公告事項中查詢。並可視需要填寫書面意見後送都發局，以提請南市都市計畫委員會審議參考。