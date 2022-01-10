快訊

醫批「不敢禁內用」只拿小眾開刀 陳時中動怒回應

澳網／球王勝訴！紐時：約克維奇受阻 盡顯澳洲行事雜亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科特定區大發展 北外環道第4期都更啟動公開展覽

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北外環道路第4期新建工程起點現況示意圖。圖／南市都發局提供
台南市北外環道路第4期新建工程起點現況示意圖。圖／南市都發局提供

為紓解南科特定區迅速發展所帶來的車潮及交通壅塞問題，台南市政府推動「台南都會區北外環道路新建工程」，第4期路線橫跨北區及永康區，市府已完成都市計畫變更草案規畫，並辦理法定變更，也啟動相關都市計畫變更案公開展覽作業。

台南市都發局今天表示，台南都會區北外環道路新建工程累計總經費約158.67億元，全長約14公里，分4期開闢。其中第4期路線總長度約3.7公里，沿線設置中華北路、海安路及中華路3處交流道，工程用地總面積約19.25公頃。

市長黃偉哲說，北外環道路建設服務範圍含納新化、新市、永康、安南、北區、中西區及安平區，快速連結大台南核心區交通樞紐，進而翻轉舊城區運輸脈絡；另外環道系統也可將南部科學園區、台南科技工業區、和順寮工業區、永康科技工業區、永康創意園區及高鐵台南站附近綠能科學城串聯起來，形塑新的產業廊帶。

都發局長莊德樑指出，北外環道路全線完工後，從南科至安平的行車時間縮短為15分鐘，對於帶動台南都會區整體發展有重大效益。市府積極配合重大建設調整土地使用規畫為道路用地、道路用地（兼供河川使用）等公共設施用地，以利北外環道路用地取得及工程的推動。

配合北外環道路第4期工程變更都市計畫案公開展覽期間，市府將於1月17日分別在北區區公所上午10點、永康區公所下午2點舉行公開展覽說明會，民眾可至市府、北區區公所、永康區公所等閱覽計畫書、圖紙本，或至都發局網站公告事項中查詢。並可視需要填寫書面意見後送都發局，以提請南市都市計畫委員會審議參考。

台南 都市計畫 南科

延伸閱讀

打開清大圍牆打造城市綠廊 竹市光復路綠門戶工程開工

雲林再榮獲工程金質獎 竹圍大橋災後重建現新貌

台南永康連棟民宅起火延燒3戶 幸無人傷亡

永康路口轎車碰撞波及3機車1送傷送醫 警排除酒駕

相關新聞

空氣品質改善要好上加好 雲林邀專家把脈對症下藥

為維護雲林縣良好空氣品質，縣府今天請來專家舉行論壇，透過各項議題交流，為空品把脈找出問題癥結，再制訂政策對症下藥，縣長張...

影／台南首辦「三代同堂年貨購」22、23日西港封街舉行

台南市西港區公所、市府市場處及西港街區繁榮發展協會今年首次合作舉辦「三代同堂年貨購」、福虎昇豐歡慶春節系列活動，22、2...

南科特定區大發展 北外環道第4期都更啟動公開展覽

為紓解南科特定區迅速發展所帶來的車潮及交通壅塞問題，台南市政府推動「台南都會區北外環道路新建工程」，第4期路線橫跨北區及...

注意！不景氣企業關門欠薪 勞工求償無門原因是這樣

雲林縣羅姓婦女在斗六一家紙業公司上班，公司欠她4個月薪資合計約11萬元，紙廠曾允諾按月分期還給欠薪，但只還1萬元就跳票；...

嘉市大醫院第3劑預約滿 院長：本周人最多

桃園機場群聚染疫升溫，民眾打第3劑意願升高，嘉市聖馬爾定醫院的新冠肺炎疫苗門診，今起到下周五幾乎預約額滿，只剩1天有名額...

暖心又暖胃 新港奉天宮臘八送紅包白米

時逢農曆臘月初8，嘉義縣新港奉天宮今上午9點，與新港鄉公所照例，於廟口發放冬令慰問金給低收入戶，今年共計96戶符合資格，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。