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注意！不景氣企業關門欠薪 勞工求償無門原因是這樣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣斗六市一家紙業公司停業，員工欠薪要不回來，向縣府勞青處申請墊償結果也與勞基法不符被駁回。記者蔡維斌／攝影
雲林縣斗六市一家紙業公司停業，員工欠薪要不回來，向縣府勞青處申請墊償結果也與勞基法不符被駁回。記者蔡維斌／攝影

雲林縣羅姓婦女在斗六一家紙業公司上班，公司欠她4個月薪資合計約11萬元，紙廠曾允諾按月分期還給欠薪，但只還1萬元就跳票；她向雲林縣府勞青處申請墊償未果，公司又說已沒錢可還，眼看年關到家裡需用錢，卻求償無門，不知如何是好。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，依勞基法公司歇業，勞工要申請薪資或相關資遣費墊償，須在前半年提出申請，羅小姐情況較特殊，其申請的部分薪資是到6月離職，剛好差了約一個月，所以無法符合勞基法規定，想拿回薪資的機率恐怕不高。

張世忠進一步說明，所以羅婦只能密切查詢該公司是否有其他相關資產可進一步追償，再以債權憑證申請強制執行。

年關到，家裡正急需用錢，讓羅小姐求償無門，無奈只拿著幾張債權憑證，不知新年怎麼過，她公布她的處境也是希望不要有其他像她遭遇的人，要及早維護自己權益，以免陷於困境。

斗六市這家紙業公司工已歇業，羅姓婦女說，她在公司上班6年，擔任倉庫管理員，2020年開始，公司薪資發放開始不正常，欠她4個月薪水，她生活無以維繼，被迫當年6月底離職，另謀他路。

事後，公司曾勞資協商，並允諾分期按月還她15000元，以還清欠她的11萬餘元薪資，不過，沒想到只第一個月給1萬元就沒下文。她不滿公司食言，向法院申請強制執行查扣財產，但公司戶頭已無分文無法查扣，於是再向縣府申請墊償，又因逾時不符規定遭駁回。

勞基法規定，申請墊償必須於雇主歇業、清算或宣告破產的前6個月內所積欠的工資為限，該公司2021年1月18日停業，申請墊償的期效為2020年7月18日至2021年1月17日間，羅女的欠薪是2020年3至6月，所以不符合法定申請時效。

與羅女一樣未在法定時效申請墊償的員工至少有5人，目前只能等未來該公司有錢後，再持債權憑證強制執行。

雲林縣斗六市一家紙業公司關門停業，部分員工欠薪卻要不回來。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣斗六市一家紙業公司關門停業，部分員工欠薪卻要不回來。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣斗六市一家紙業公司停業，員工欠薪要不回來，縣府勞青處長張世忠說明無法申請墊償的原因。記者蔡維斌／攝影
雲林縣斗六市一家紙業公司停業，員工欠薪要不回來，縣府勞青處長張世忠說明無法申請墊償的原因。記者蔡維斌／攝影

薪資 雲林 斗六

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