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嘉市大醫院第3劑預約滿 院長：本周人最多

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
部立嘉義醫院今天上午與下午都有莫德納門診，都已預約一空。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院今天上午與下午都有莫德納門診，都已預約一空。圖／部立嘉義醫院提供

桃園機場群聚染疫升溫，民眾打第3劑意願升高，嘉市聖馬爾定醫院的新冠肺炎疫苗門診，今起到下周五幾乎預約額滿，只剩1天有名額；部立嘉義醫院今天上下午莫德納門診都額滿，院方增加劑數供現場民眾接種，24歲男子剛退伍幾天，上午就來打第3劑，「感覺有需要補充一下（劑量）」。

部立嘉義醫院每天有不同種類疫苗門診，周一、五為莫德納，今天上午與下午各準備150劑，都預約額滿，上午出現接種人潮，多為青年、壯年人，大約1個小時多就消化完，院方再提供些許劑量，讓現場有意願施打民眾接種；不過其他BNT、AZ、高端疫苗門診，本周都還有名額。

部嘉醫院院長黃元德認為，疫情傳出升溫，部分比較想打的民眾，可能一窩蜂搶在前面，本周、下周人潮應最多，不過嘉市50幾個接種點，分散尚未出現排隊情況。

24歲李姓男子剛服役4個月退伍，今上午就到部立嘉義醫院接種，他說，第1劑打AZ，第2劑是今年10月當兵期間休假去打AZ，近期看到群聚案，加上縮短間隔到3個月，自己時間剛好滿，「感覺有需要補充一下疫苗」，雖第1劑有發燒，還是趕緊來打第3劑。

嘉市衛生局指出，中央上周宣布打第3劑間隔縮短到3個月，截至1月8日早上10點，累計打5600人，預計這1、2周接種的人數最多，因之後接近農曆新年，有的民眾可能擔憂屆時放假期間不舒服，而不想打；目前58家施打疫苗的合約醫療院所，暫不考慮做統一預約系統。

部立嘉義醫院今天上午與下午都有莫德納門診，都已預約一空。記者林伯驊／攝影
部立嘉義醫院今天上午與下午都有莫德納門診，都已預約一空。記者林伯驊／攝影
部立嘉義醫院每天有不同品牌的新冠肺炎疫苗施打門診。記者林伯驊／攝影
部立嘉義醫院每天有不同品牌的新冠肺炎疫苗施打門診。記者林伯驊／攝影
部立嘉義醫院周一與五為莫德納門診，今準備300劑，都已預約一空。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院周一與五為莫德納門診，今準備300劑，都已預約一空。圖／部立嘉義醫院提供

高端疫苗 嘉義 桃園機場

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