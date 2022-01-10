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新港奉天宮強化防疫 錯開排隊動線發放救濟物資

中央社 / 嘉義縣10日電

嘉義新港奉天宮今天在廟外廣場發放冬令慰問金、白米與臘八粥，因COVID-19本土疫情升溫，廟方錯開參拜信眾與領物資民眾動線，加強防疫。

嘉義縣新港奉天宮關懷低收入戶生活，今天上午發放冬令慰問金、白米、臘八粥給新港鄉及溪口鄉柴林村、林腳村低收入戶，也有善心人士免費提供新衣服供挑選，讓低收入戶可以過個溫暖年節。

何達煌說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，避免領物資的人全擠在一起，今天將領慰問金、白米、臘八粥動線全部錯開，參拜信眾也有另外的動線，降低染疫風險。

何達煌說，奉天宮也加強防疫措施，正門不開放，限龍虎門進出，入廟採實聯制，要戴口罩、量體溫、手部消毒，並表示媽祖會保佑大家平安無事。

新港奉天宮每年都在春節前夕辦理冬令慰問金，今年發放冬令慰問的低收入戶共計有96戶，每戶慰問金新台幣2000元及白米2包。

低收入戶 奉天宮 疫情

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