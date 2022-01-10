暖心又暖胃 新港奉天宮臘八送紅包白米

時逢農曆臘月初8，嘉義縣新港奉天宮今上午9點，與新港鄉公所照例，於廟口發放冬令慰問金給低收入戶，今年共計96戶符合資格，每戶分別獲得2000元冬令慰問金和2包白米。至於今農曆年初一是否開廟門，廟方仍在研議中。

新港奉天宮冬令救濟傳統行之有年，世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇說，廟方民國四零年代未設管理委員會前，便會分送鄰近鄉鎮弱勢家庭每戶金額不等紅包和白米，臘八酷寒之際也會煮上大鍋八寶粥，讓鄉民暖心暖胃，去年因疫情關係，停止發送八寶粥。

新港奉天宮與公所今天上午在廟前發放冬令救濟，對象包含新港鄉和溪口鄉柴林腳地區，共計96戶，分送2包白米和2000元紅包。董事長何達煌說，奉天宮長年秉持媽祖「慈悲為懷」理念回饋鄉里，每年以急難救助、冬令救濟或發放清寒獎助學金等方式，將媽祖慈愛精神傳達到每個信徒心中。

新港鄉首次與新港奉天宮、鵝媽媽等公益團體聯合辦理新港鄉臘八關懷活動，擴大關懷對象。鄉公所部分，照顧老人、邊緣戶等共525戶。鄉長林茂盛說，希望民眾可以藉此活動感受到寒冬中的溫暖。