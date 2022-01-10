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暖心又暖胃 新港奉天宮臘八送紅包白米

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮今上午發送物資給鄉內和鄰近溪口鄉柴林腳地區弱勢低收入戶。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今上午發送物資給鄉內和鄰近溪口鄉柴林腳地區弱勢低收入戶。圖／奉天宮提供

時逢農曆臘月初8，嘉義縣新港奉天宮今上午9點，與新港鄉公所照例，於廟口發放冬令慰問金給低收入戶，今年共計96戶符合資格，每戶分別獲得2000元冬令慰問金和2包白米。至於今農曆年初一是否開廟門，廟方仍在研議中。

新港奉天宮冬令救濟傳統行之有年，世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇說，廟方民國四零年代未設管理委員會前，便會分送鄰近鄉鎮弱勢家庭每戶金額不等紅包和白米，臘八酷寒之際也會煮上大鍋八寶粥，讓鄉民暖心暖胃，去年因疫情關係，停止發送八寶粥。

新港奉天宮與公所今天上午在廟前發放冬令救濟，對象包含新港鄉和溪口鄉柴林腳地區，共計96戶，分送2包白米和2000元紅包。董事長何達煌說，奉天宮長年秉持媽祖「慈悲為懷」理念回饋鄉里，每年以急難救助、冬令救濟或發放清寒獎助學金等方式，將媽祖慈愛精神傳達到每個信徒心中。

新港鄉首次與新港奉天宮、鵝媽媽等公益團體聯合辦理新港鄉臘八關懷活動，擴大關懷對象。鄉公所部分，照顧老人、邊緣戶等共525戶。鄉長林茂盛說，希望民眾可以藉此活動感受到寒冬中的溫暖。

廟方表示，今年度重頭戲年初一開廟門目前未接獲相關防疫指示，原則上這腸舉辦，但將視指揮中心政策調整，農曆初一到初六廟前廣場也有「七星平安橋消災解厄」科儀，為民眾把去年不好的都從身邊趕走，為新的一年迎接好運帶來福氣。

嘉義縣新港奉天宮民國四零年代起，就會發送物資給鄉內和鄰近溪口鄉柴林腳地區弱勢低收入戶。圖攝於民國56年。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮民國四零年代起，就會發送物資給鄉內和鄰近溪口鄉柴林腳地區弱勢低收入戶。圖攝於民國56年。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今上午發送物資給鄉內和鄰近溪口鄉柴林腳地區弱勢低收入戶。圖／奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今上午發送物資給鄉內和鄰近溪口鄉柴林腳地區弱勢低收入戶。圖／奉天宮提供

奉天宮 媽祖 紅包

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