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雲林再榮獲工程金質獎 竹圍大橋災後重建現新貌

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
聯絡斗六工業區和雲林科技工業區的斗六市竹圍大橋獲公共工程金質獎。圖／雲林縣府提供
聯絡斗六工業區和雲林科技工業區的斗六市竹圍大橋獲公共工程金質獎。圖／雲林縣府提供

雲林縣繼去年雲禾大橋首次拿下雲林縣第1座公共工程金質獎後，連絡斗六市工業區及雲科工業園區的竹圍大橋，火災後緊急復建工程，再次榮獲第21屆公共工程金質獎優，雲林縣府在「永續方舟雲林先行」特展中，由副縣長謝淑亞代表縣長張麗善頒發金質獎紀念獎章表揚有功人員。

副縣長謝淑亞表示，完善的交通建設，是縣政推動的基礎，雲林縣府3年來，積極改善縣內公共工程，從制度面到實質工程，包括強化職業安全衛生、簡化行政程序、加速請款等流程，就為希望提升公共工程品質，提高廠商參與意願。另一方面也鼓勵參與國家獎項評比，追求卓越品質。

謝淑亞指出，竹圍大橋案連結斗六工業區及雲科工業區的重要樞紐，2020年9月橋下一場火災，造橋結構嚴重受損，經工程單位鑑定，須抽換6支45公尺長的大梁，縣府決定啟動緊急應變機制，善用緊急採購，由工務處組成工程團隊，全面投入修建工程。

謝淑亞表示，該工程1個月內完成勞務採購與設計，4個月內完成橋梁復建，從設計到施工，及後續管理機制，每階段都執行的迅速、確實，完成不可能任務，能在公共工程品質優良獎類別評比中脫穎而出，獲得優等肯定，振奮團隊士氣。

副縣長謝淑亞頒發紀念獎章表揚團隊成員、設計監造廠商「劦盛工程顧問公司」，與施工的義力營造公司，感謝辛苦和努力，由工務處長汪令堯代表接受。

聯絡斗六工業區和雲林科技工業區的斗六市竹圍大橋獲公共工程金質獎，雲林縣府表揚有功人員。圖／雲林縣府提供
聯絡斗六工業區和雲林科技工業區的斗六市竹圍大橋獲公共工程金質獎，雲林縣府表揚有功人員。圖／雲林縣府提供
聯絡斗六工業區和雲林科技工業區的斗六市竹圍大橋獲公共工程金質獎，雲林縣府表揚有功人員。圖／雲林縣府提供
聯絡斗六工業區和雲林科技工業區的斗六市竹圍大橋獲公共工程金質獎，雲林縣府表揚有功人員。圖／雲林縣府提供

雲林 謝淑亞

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