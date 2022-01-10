雲林再榮獲工程金質獎 竹圍大橋災後重建現新貌

雲林縣繼去年雲禾大橋首次拿下雲林縣第1座公共工程金質獎後，連絡斗六市工業區及雲科工業園區的竹圍大橋，火災後緊急復建工程，再次榮獲第21屆公共工程金質獎優，雲林縣府在「永續方舟雲林先行」特展中，由副縣長謝淑亞代表縣長張麗善頒發金質獎紀念獎章表揚有功人員。

副縣長謝淑亞表示，完善的交通建設，是縣政推動的基礎，雲林縣府3年來，積極改善縣內公共工程，從制度面到實質工程，包括強化職業安全衛生、簡化行政程序、加速請款等流程，就為希望提升公共工程品質，提高廠商參與意願。另一方面也鼓勵參與國家獎項評比，追求卓越品質。

謝淑亞指出，竹圍大橋案連結斗六工業區及雲科工業區的重要樞紐，2020年9月橋下一場火災，造橋結構嚴重受損，經工程單位鑑定，須抽換6支45公尺長的大梁，縣府決定啟動緊急應變機制，善用緊急採購，由工務處組成工程團隊，全面投入修建工程。

謝淑亞表示，該工程1個月內完成勞務採購與設計，4個月內完成橋梁復建，從設計到施工，及後續管理機制，每階段都執行的迅速、確實，完成不可能任務，能在公共工程品質優良獎類別評比中脫穎而出，獲得優等肯定，振奮團隊士氣。