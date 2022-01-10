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影 ／台南鹽水武廟文昌祭 祈求考生金榜題名

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，市長黃偉哲上午出席擔任正獻官上香祈福。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，市長黃偉哲上午出席擔任正獻官上香祈福。記者謝進盛／攝影

台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，市長黃偉哲上午出席上香祈福，除祝福與會學生金榜題名，也籲請鄉親們落實防疫，才能快樂迎新年。

鹽水武廟主祀關聖帝君聞名全台，早期後殿設有文聖宮，合祀孔子與文昌帝君，為古代鹽水文人祈求考運平安的信仰中心。武廟今、明舉辦月津文昌祭，邀請鄰近明達高中、新營高中、後壁高中、興國高中以及南光高中學子們一起參與，祈求至聖先師、文昌帝君福佑，讓考生能夠順利平安、金榜題名。

文昌祭活動由武廟管理人林益仁主持，由黃偉哲帶領學生們上香祈福，禱念疏文，獻禮鞠躬，會場分送道長加持的祈福鉛筆，並讓學子們在文昌祈福卡上寫下心願，現場也擺設狀元糕、鳳梨、韭菜、青蔥、竹筍、芹菜、白蘿蔔等供品，寓意考運旺盛、十拿九穩、聰明智慧、考試順利、勤奮向學、奪得好采等。市警局長方仰寧、民政局長姜琳煌、鹽水區長陳文琪、市議員沈家鳳等人也出席。

而當前疫情緊張，黃偉哲也不忘提醒鄉親要落實防疫，不論是戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，若平時做得好，加上疫苗覆蓋率提升，就能保佑大家平安，尤其台南防疫成果得之不易，大家要攜手顧好自己、家人、社區及城市，大家過好年。

台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，市長黃偉哲提醒鄉親要落實防疫。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，市長黃偉哲提醒鄉親要落實防疫。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，祈求考生金榜題名。記者謝進盛／攝影
台南市鹽水武廟今、明天舉辦｢月津文昌祭」，祈求考生金榜題名。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 台南 社交距離

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