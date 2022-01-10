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今天「臘八」 台南楠西區公所辦「千人共煮溫馨好粥」
今天是農曆臘月初八，台南市楠西區公所與各里辦公處、社區發展協會、台南市五佛菩薩慈善功德會、玄空法寺與法性寶林聯合舉辦「金虎賜福、臘八吉祥千人共煮溫馨好粥」活動，8000多碗臘八粥贈送給楠西全區居民每戶2碗臘八粥，分別送楠西清潔隊、派出所、農會、幼兒園、郵局、戶政、衛生所及消防局等單位。
區公所表示，楠西農會倉庫旁空地清晨架起30爐大鍋，每一爐分別由發心的社區志工分工合作，準備了南瓜、香菇等多樣蔬菜，切成小丁放入大鍋爐拌炒，煮出美味豐盛的臘八粥，其他志工及公所員工接力完成分裝，立即送至各里定點，讓民眾能吃到熱騰騰的粥「驅走寒意、溫暖心田」。
區公所社會行政科長楊惠雯說，公所一個星期前就寄送明信片到全區各戶，昨天晚上也請各李里長再次廣播提醒，全區3800多戶各送兩碗；公所「藉這碗溫暖的粥，感謝所有堅守崗位的防疫夥伴，所有配合防疫工作的民眾，並祈願新的來年可以五穀豐登、驅逐病毒」。
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