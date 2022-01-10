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黃偉哲視察傳統市場防疫 籲民眾勿鬆懈

中央社 / 台南10日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情近日有升溫趨勢，台南市長黃偉哲今天上午前往新營第一市場視察防疫措施，呼籲民眾不要鬆懈，大家才能繼續安心逛市場。

黃偉哲上午在市場處官員與多名里長陪同下前往新營第一市場，視察實聯制、量體溫、手部酒精消毒等防疫作為，並沿途向民眾宣導注意戴好口罩、保持社交距離、不邊走邊吃，並呼籲攤商落實環境清潔及消毒動作。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，北部昨天新增12例本土個案，希望民眾不能鬆懈，尤其年關將近，中央流行疫情指揮中心也已提過，如果疫情再向上升溫，不排除北北基桃要恢復防疫第3級警戒，台南雖然防疫工作做得不錯，但民眾一定要落實配合各項防疫措施，才能確保安全生活沒煩惱。

台南市政府發布新聞稿指出，目前各傳統市場的防疫措施包括每日環境清潔及自主消毒、出入口設置防疫洗手台、提供酒精消毒區供民眾使用、市場攤商每日量測記錄額溫、每週以漂白水全面消毒、補助熟食攤裝設透明遮罩或玻璃櫃、啟用無人機及手舉牌宣導、減少出入口等。

台南市政府指出，市府並於新營第一市場、新營中正路黃昏市場、麻豆市五市場、佳里中山市場、六甲市場、兵仔市場等6處設置人流辨識系統，透過AI智慧防疫，以影像辨識估算場域人數及是否有配戴口罩，當採購人潮超過安全流量或消費者未戴口罩時，系統會自動啟動「大聲公廣播」示警。

台南 疫情 口罩

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