台灣貧富差距擴大 世界展望會3/4孩子最需學費補助

住台東南迴的小慧就讀高三，已接受世界展望會扶助8年，因母親患關節炎無法工作，家裡還有年幼胞弟，家中經濟仰賴父親做油漆工收入支應，面對小慧教育支出，父母常四處借支，透過展望會教育補扶助金支持，父母不用再擔心籌措每學期學費。

開朗的小慧積極向學、樂於投入團體活動，數學、歌唱或球類運動都有好表現，她向展望會表示，感謝贊助人支持，希望順利考取大學、成為護理師，培養醫護專業照顧媽媽，也為社會盡一分力。

台灣世界展望會指出，台灣貧富差距持續擴大，加上疫情衝擊服務業與短期工等基層工作機會，弱勢家庭需求有增無減，調查服務兒少發現：高達8成孩子家中缺乏參考書、4分之3孩子最需要「學費補助」支持其學習。

另寒假期間約13.1%孩子三餐不固定、16.8%孩子必須自己煮三餐，並有近5分之1孩子正餐常吃不具營養價值的食物，受疫情影響，展望會所服務兒少家庭，近8500戶有物資、經濟等迫切需求，約占服務總戶數的32.11%。

春節前夕，展望會啟動「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，作為助學金、營養扶助金、特況家庭補助金及生涯發展、生計培力方案經費。透過紅包傳遞將適時幫助遭遇變故急難的家庭度過難關，也能讓弱勢學童過個安心好年，因應年後開學學習費用。