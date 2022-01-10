快訊

兩周3件泰郵包含非洲豬瘟肉品 蘇貞昌要求嚴懲收件人

中共發展航空母艦衝擊台海和平？ 專家：應密切注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣貧富差距擴大 世界展望會3/4孩子最需學費補助

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台灣世界展望會指出，台灣貧富差距持續擴大，加上疫情衝擊服務業與基層工作機會，弱勢家庭兒少4分之3孩子最需要「學費補助」支持其學習。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會指出，台灣貧富差距持續擴大，加上疫情衝擊服務業與基層工作機會，弱勢家庭兒少4分之3孩子最需要「學費補助」支持其學習。圖／台灣世界展望會提供

住台東南迴的小慧就讀高三，已接受世界展望會扶助8年，因母親患關節炎無法工作，家裡還有年幼胞弟，家中經濟仰賴父親做油漆工收入支應，面對小慧教育支出，父母常四處借支，透過展望會教育補扶助金支持，父母不用再擔心籌措每學期學費。

開朗的小慧積極向學、樂於投入團體活動，數學、歌唱或球類運動都有好表現，她向展望會表示，感謝贊助人支持，希望順利考取大學、成為護理師，培養醫護專業照顧媽媽，也為社會盡一分力。

台灣世界展望會指出，台灣貧富差距持續擴大，加上疫情衝擊服務業與短期工等基層工作機會，弱勢家庭需求有增無減，調查服務兒少發現：高達8成孩子家中缺乏參考書、4分之3孩子最需要「學費補助」支持其學習。

另寒假期間約13.1%孩子三餐不固定、16.8%孩子必須自己煮三餐，並有近5分之1孩子正餐常吃不具營養價值的食物，受疫情影響，展望會所服務兒少家庭，近8500戶有物資、經濟等迫切需求，約占服務總戶數的32.11%。

春節前夕，展望會啟動「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，作為助學金、營養扶助金、特況家庭補助金及生涯發展、生計培力方案經費。透過紅包傳遞將適時幫助遭遇變故急難的家庭度過難關，也能讓弱勢學童過個安心好年，因應年後開學學習費用。

台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮表示，感謝日暉國際渡假村、台東桂田喜來登酒店、秀泰影城、統一書局等企業響應「紅包傳愛」行動，即日起至今年2月28日止，民眾參與「紅包傳愛」幫助弱勢家庭與孩童過年，單筆捐款金額1000元，即贈「馬力說」獨家設計紅包袋一組。相關訊息請洽愛心專線：089-340964轉221

台灣世界展望會邀請民眾參與「紅包傳愛」幫助弱勢家庭與孩童過年。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會邀請民眾參與「紅包傳愛」幫助弱勢家庭與孩童過年。圖／台灣世界展望會提供

紅包 弱勢家庭 世界展望會

延伸閱讀

「素還真」1人4化快閃西門町 狂送128份紅包

連年送愛不間斷 愛心服飾業者封館供弱勢童選衣好過年

Selina副業夯賣成電商食品女帝 爸媽紅包獲置入式加碼

台中海線寒冬送暖 300戶弱勢家庭受幫助

相關新聞

唐碧娥補宣誓就職南市議員：遲來的正義還是正義

國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉及詐領助理費，二審判1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年確定，經選委會辦理解職，由...

台灣貧富差距擴大 世界展望會3/4孩子最需學費補助

住台東南迴的小慧就讀高三，已接受世界展望會扶助8年，因母親患關節炎無法工作，家裡還有年幼胞弟，家中經濟仰賴父親做油漆工收...

西拉雅國家風景區管理處招募志工 受理報名到3月底

西拉雅國家風景區管理處為提升旅遊服務品質及推廣志願服務，將招募導覽解說志工30名、具外語專長者10名) ，報名今天起受理...

降低同舟計畫衝擊？國民黨台北市議員初選規劃3月登場

台中市立委第二選區補選與罷免立委林昶佐案投票結束，朝野正式進入2022備戰期。國民黨台北市議員選舉覓才與提名作業也將加快...

嘉市公有停車場不再免費 港坪公園、田徑場將收費

避免長期占用、提高周轉率，嘉義市立棒球場周邊停車場567個車位結束免費，本月3日起委外收費，晨運民眾建議，應給離峰免費或...

大廟興學16年 百餘師生走讀山海圳國家綠道

台南社大結合海尾朝皇宮推動「大廟興學」16年，昨辦「地方到文藝創新的文化入徑」，百餘師生走讀山海圳國家綠道3大水橋，發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。