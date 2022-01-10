唐碧娥補宣誓就職南市議員：遲來的正義還是正義

國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉及詐領助理費，二審判1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年確定，經選委會辦理解職，由該選區最高票落選的民進黨籍前議員唐碧娥遞補，今天補宣誓就職。

唐碧娥表示，「遲來的正義，還是正義！」她說，全台各地均有類似洪玉鳳案情類同的弊案，蔡英文總統既將司法改革列為施政重要目標，要回應民眾對於司法改革殷殷期盼的方式，就是對於犯罪明確的案件應予速審速結，才能讓人民有感司法改革成效。如果一再延宕審理時程，抑或任憑浮濫上訴，拖延結案時間，恐造成人民對於司法觀感不佳，更是將司法價值踐踏於地。

她說，為求督促民意代表恪遵選民託付，不應覬覦民脂民膏，全民應以最嚴格標準檢視，以免辜負民意期待。她感謝歷任承審法官，作出正確的判決，「雖是遲到的正義，還是正義，縱然略有遺憾，但仍能彰顯公理。」

唐碧娥曾任第2、3屆國民大會代表、第4、5、6屆立法委員，2007年黨內初選敗給陳亭妃結束任期；2009年曾擔任台南市政府地政處長，縣市合併後當選第1、2屆議員，但2018年連任失敗，之後曾擔任教育局專門委員。