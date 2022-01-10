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唐碧娥補宣誓就職南市議員：遲來的正義還是正義

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨前立委唐碧娥今天在台南地方法院庭長梁淑美監誓下補宣誓就職台南市議員。記者鄭惠仁／攝影
民進黨前立委唐碧娥今天在台南地方法院庭長梁淑美監誓下補宣誓就職台南市議員。記者鄭惠仁／攝影

國民黨台南市中西區、北區議員洪玉鳳因涉及詐領助理費，二審判1年10個月，褫奪公權5年，緩刑5年確定，經選委會辦理解職，由該選區最高票落選的民進黨籍前議員唐碧娥遞補，今天補宣誓就職。

唐碧娥表示，「遲來的正義，還是正義！」她說，全台各地均有類似洪玉鳳案情類同的弊案，蔡英文總統既將司法改革列為施政重要目標，要回應民眾對於司法改革殷殷期盼的方式，就是對於犯罪明確的案件應予速審速結，才能讓人民有感司法改革成效。如果一再延宕審理時程，抑或任憑浮濫上訴，拖延結案時間，恐造成人民對於司法觀感不佳，更是將司法價值踐踏於地。

她說，為求督促民意代表恪遵選民託付，不應覬覦民脂民膏，全民應以最嚴格標準檢視，以免辜負民意期待。她感謝歷任承審法官，作出正確的判決，「雖是遲到的正義，還是正義，縱然略有遺憾，但仍能彰顯公理。」

唐碧娥曾任第2、3屆國民大會代表、第4、5、6屆立法委員，2007年黨內初選敗給陳亭妃結束任期；2009年曾擔任台南市政府地政處長，縣市合併後當選第1、2屆議員，但2018年連任失敗，之後曾擔任教育局專門委員。

根據公職選罷法第74條第2項，若有褫奪公權沒有復權的情形，缺額由落選人依得票數的高低順序遞補，且遞補人的得票數須高於該選區得票數最低的當選人得票數一半。唐碧娥本屆選舉時得票數為6461票，達中選會公告該選舉區得票數最低的當選人得票數9355票2分之1以上。

民進黨前立委唐碧娥今天在台南地方法院庭長梁淑美監誓下補宣誓就職台南市議員。記者鄭惠仁／攝影
民進黨前立委唐碧娥今天在台南地方法院庭長梁淑美監誓下補宣誓就職台南市議員。記者鄭惠仁／攝影

司法改革 台南

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