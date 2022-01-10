西拉雅國家風景區管理處招募志工 受理報名到3月底

西拉雅國家風景區管理處為提升旅遊服務品質及推廣志願服務，將招募導覽解說志工30名、具外語專長者10名) ，報名今天起受理到3月31日。

西拉雅國家風景區管理處表示，志工服務項目包含駐站解說，地點在官田遊客中心、中埔遊客中心、南化遊客中心、嶺頂旅遊資訊站、大埔旅遊資訊站及八田與一紀念園區及協助管理處推廣活動、協助預約團體導覽解說、支援管理處舉辦觀光相關活動。

處長許主龍表示，志工須經志願服務內涵及倫理、解說實務等基礎訓練6小時及西拉雅轄區等部落介紹、解說技巧、動植物生態等特殊訓練12小時；經過專業訓練，值勤時可提供遊客旅遊諮詢服務，讓參訪民眾更加了解西拉雅國家風景區的特色。

報名資格：年滿20歲，高中職以上畢業，口齒清晰，表達能力佳，具服務熱忱及負責精神。招募簡章可打電話索取或上管理處網站下載，填妥報名表、自傳，貼好照片，信封註明志工甄選寄至台南市官田區官田里福田路99號管理處。