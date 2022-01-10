降低同舟計畫衝擊？國民黨台北市議員初選規劃3月登場

台中市立委第二選區補選與罷免立委林昶佐案投票結束，朝野正式進入2022備戰期。國民黨台北市議員選舉覓才與提名作業也將加快腳步，國民黨市黨部初步構想，希望在市長提名確定後，約3月中、下旬至4月間分區分梯次完成初選。

國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示，這次台北市議員初選形式，原則上會朝採全民調方向規劃，但若選區內沒有新人登記初選，或是參與初選人數未超過應提名名額，就直接提名。

是否沿用前主席吳敦義時代推的「N+1制度」？（選區內參與初選現任者人數小於應提名人數時，現任直接提名，新人另行初選；選區內參與初選現任者人數等於或大於應提名人數時，所有登記者初選），黃呂錦茹說，尊重黨中央全盤規劃。

但黃呂錦茹仍提到，盼現任台北市議員都能留任，因為都滿優秀的，任內表現都很不錯，充沛的基層實力也可以維持住國民黨在台北市議會一定的席次規模。

只不過依據「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，要爭取國民黨提名參選公職，必須在初選公告前「入黨或回復黨籍滿四個月，黨籍完備，依規定繳納黨費，具有黨權者」，才能申請登記初選。

依據「國民黨黨員回娘家特別辦法」（同舟計畫）規定，申請恢復黨權黨員，「恢復黨籍『經核准』後滿六個月」，可申請提名登記參與民選公職的黨內初選。

但黨中央去年11月17日中常會通過「同舟計畫」，適用申請回復或恢復黨籍黨員最快也多於11月中下旬才提出申請，若包含審核程序，市議員趕在3月中下旬初選，恐有些受惠同舟計畫回復或恢復黨籍者無法參與。

黃呂錦茹指出，當然希望早一點完成提名比較有利於備戰，但市議員最後提名時程，仍要看黨中央有沒有特別規劃；初步規劃市議員初選時程時，也「沒有考慮這麼多（指同舟計畫）」，這是黨中央要去處理的地方。

但黃呂錦茹也坦言，有些過去違紀或因故退黨的人，這次若搭著同舟計畫回國民黨，然後馬上要爭取國民黨提名參選年底地方九合一選舉公職，確實會影響原本席次上分配；她希望年底國民黨台北市議員選情穩定，並有機會再增加席次。