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嘉市「好漾爺奶」表揚23人 76歲奶奶當志工走出喪夫痛

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
中華祖父母關懷協會與嘉義市政府今辦第2屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚。圖／嘉義市政府提供
中華祖父母關懷協會與嘉義市政府今辦第2屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚。圖／嘉義市政府提供

中華祖父母關懷協會與嘉義市政府今辦第2屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚暨代間教育成果，23名65歲以上長輩獲獎，而新北市6人最多，嘉市也有5名爺奶得獎者，76歲林信金10幾年前丈夫過世低潮，報名樂齡學習中心課程，走出傷痛更助人，68歲吳文彬跑馬拉松走出癌症陰霾，健康樂活。

爺奶得獎者年紀最長為連江縣陳圭利爺爺，結縭70年，育6名子女，還會接濟地方年長清苦的村友，曾獲連江縣府表揚模範老人、全縣幸福家庭。

嘉義市5名得獎者，其中71歲楊復櫻奶奶曾隨嘉巿展望合唱團，巡迴嘉義、高雄、馬來西亞唱歌分享，2010年開始在大吉國中等學校設置清寒獎學金，2013年起擔任嘉巿家庭教育中心志工團團長，2015年獲教育部教育奉獻獎。

76歲林信金奶奶12年前丈夫過世，人生最低潮時報名樂齡學習中心課程，熱心辦公益活動，帶領中心更高齡長者單車運動、染布藝術、折氣球活動、活力熱舞等社會活動志工服務，她獲得「信金阿姨」美號。

68歲吳文彬爺爺熱愛馬拉松，挑戰過環島馬拉松、橫越台灣超級馬拉松完賽，也走出胃癌三期手術切除病罹陰霾，獲「無胃（無畏）跑者爺爺」雅號，代言KANO馬拉松率全家三代開跑。

今在佛光山嘉義會館表揚，另中華祖父母關懷協會及嘉市家庭教育中心、博愛社區大學共同展出「古城、古味、嘉鄉味」代間成果靜態展，由嘉市林森、北園、僑平、垂楊、宣信、民族6所國小協助辦理代間教育，包括長輩分享自家的家傳菜，再與學生一同實作料理，或安排世代共遊古道、邀請長者進校園與學生學習科技新知。

市長黃敏惠表示，去年11月全國高齡數據達16.2％，嘉市高達16.9％，高於全國平均之上，但嘉市在2011年成為全國健康高齡友善城市的示範城市，盼藉「好漾爺爺奶奶」讓市民有更多學習典範，學校也有各種的代間教育，結合嘉市博愛社區大學、樂齡中心及家庭教育中心一起推動。

前教育部長、中華祖父母關懷協會理事長吳清基說，接受表揚的爺爺、奶奶，都是家庭和樂溫馨、健康樂活終身學習、同時胸懷博愛仁風義舉的精彩人生典範，

教育部終身教育司長李毓娟表示，政府設立祖父母節讓社會更重視倫理、孝道、世代之間，2020年開始第1屆好漾爺奶的選拔，引起很大的迴響，去年第2屆因疫情關係頒獎典禮延後。

第2屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚，嘉義市共5人得獎。圖／嘉義市政府提供
第2屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚，嘉義市共5人得獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義

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