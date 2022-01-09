千人拔蘿蔔拔出好采頭！雲林縣議員6分田讓人免費採

千人拔蘿蔔，拔出好采頭！雲林縣議員也是雲林特種搜救協會理事長林岳璋，發動隊友栽種6分地的白蘿蔔，50多天細心照顧可收成，今天開放給社福團體及民眾免費採摘，還請來婆婆媽媽現做菜頭糕，免費呷免驚，吸引1千多人齊聚拔蘿蔔，場面壯觀，也為年節帶來喜氣。

今天台一丁線公路旁，停滿車潮，放眼一看，靠近台茂大理石工廠旁的一塊大農田，擠滿人潮，上千人蹲地拔蘿蔔，一袋一袋往外送，這可不是農民大採收，而是雲林縣議員林岳璋發動的一場春節愛心大行動。

林岳璋身兼雲林特種搜救協會理事長，今天數十名身著特種部隊「軍裝」的隊員，穿梭農田和公路，防護民眾的安全，這群熱愛冒險且是吉普車愛好者的民間軍隊，也把吉普車開進農田，演出特技駕駛，讓所有小朋友大開眼界。

農田旁樂團一曲曲搖滾熱樂，炒熱了整場拔蘿蔔的氣氛，每個人隨著音樂節奏，一根根用力拔出裝袋，拔多少是多少，全都可以帶回家，一場原本只提供給雲林縣慢飛天使和社福團體享受蘿蔔樂的慈善活動，因人潮愈聚愈多，索性不設限，全民一起來歡樂。

拔蘿蔔不緊比快還比多，許多人還連根帶葉帶回家，林姓太太說，這批蘿細嫩多汁，葉子可醃製雪裡紅，年節到，蘿蔔糕必吃，所以帶回家給老阿嬤做年糕用，這場拔蘿蔔春節愛心活動「真有勁！」。

林岳璋很感謝隊員的用心，他說，兩個多月前決定辦一場特別的春節聯歡，不想和往年一樣吃吃喝喝，於是由隊友張鴻銘提供八分面積田地，大家合力栽種約6分地的蘿蔔，另兩分地作為焢窯和吉普演技場地，大家的辛若換來今天這麼多人的歡樂。