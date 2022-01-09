台南安南區市議員選局空前競爭 綠營女悍將危及對手

前民進黨台南市部執行長蔡麗青力拚在安南區市議員初選出線，今天下午在故鄉土城舉辦感恩再出發大會，湧進上千鄉親擠爆會場力挺。市長黃偉哲市長、市黨部主委都出席推薦，醫界、產業界、長照教育等協會也都到場支持，顯示充沛人脈，也對其他參選人帶來壓力。

蔡麗青表示，自己是土城子弟，父親蔡慶章過去也是城南里的里長，服務很好，雖已過世多年，但鄉親提到父親仍是相當懷念，也給她很大的溫暖，今天特別在故鄉辦感恩茶會，向鄉親報告參選的決心及政見，希望獲得支持，也能在鄉親的祝福下參選，順利當選。

她說，民進黨在安南區僅剩郭清華和王錦德兩位議員，自己將爭取民進黨的女性議員提名，有信心為民進黨再拿下1席議員，力拼議會過半，配合市長推動市政，讓安南更好，台南更好。

黃偉哲稱許蔡麗青歷練完整，長期在黨服務又是成功大學政經所碩士，對市政和建設都很熟悉，如能順利當選回鄉服務，對地方和台南是件好事。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，蔡麗青在黨內服務21年，用很長的歲月來驗證她的人格和能力，對民主和國家都有堅定不移的理念，對民進黨也貢獻良多，社會服務大獲好評，如今就只差故鄉鄉親們給予機會，如能順利當選對地方對民進黨都會有相當大的幫助。立委郭國文、林俊憲、賴惠員也強力推薦，盼鄉親能給長期在基層服務，不忘初衷的新人機會，也給安南區帶來新氣象，建立更好的服務品質及地方建設藍圖。

政界人士分析，從跡象顯示蔡麗青較親近市長派，反觀黨內同選區有前議員唐儀靜也爭取出線，而唐被歸為親近議長郭信良、立委陳亭妃，加上另有實力穩定的無黨籍議員黃麗招，競爭勢必激烈，精彩可期。