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「徵」的就是你！西拉雅風管處徵解說志工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處，即日起招募解說志工，共有30個名額，受理報名至3月底。圖／西拉雅風管理處提供
西拉雅國家風景區管理處，即日起招募解說志工，共有30個名額，受理報名至3月底。圖／西拉雅風管理處提供

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，即日起招募解說志工，共有30個名額，受理報名至3月底，歡迎有意加入西拉雅志工者報名。

西拉雅風管處說，管理處成立解說志工隊，迄今已招募7屆志工，今年將招募志工服務項目，包含駐站定點解說（官田遊客中心、中埔遊客中心、南化遊客中心、嶺頂旅遊資訊站、大埔旅遊資訊站及八田與一紀念園區）、協助管理處推廣活動，及協助預約團體導覽解說服務，並支援管理處舉辦觀光相關活動。

西拉雅風管處處長許主龍表示，這次共招募30名解說志工，含具外語專長10名。志工皆須經過基礎訓練6小時（如志願服務內涵及倫理、解說實務等課程）、特殊訓練12小時(西拉雅轄區等部落介紹、解說技巧、動植物生態等訓練)，讓前來參訪轄區民眾獲得最優質旅遊服務，也更加了解西拉雅國家風景區特色景點。

本次志工招募報名期限至3月底止，只要年滿20歲，高中職以上畢業都可報名。招募簡章可來電（06-6900399）索取或上西拉雅風管理處網站下載，填妥報名表、自傳，貼好照片後，於信封註明志工甄選寄至管理處(台南市官田區官田里福田路99號)。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip/

國家風景區 交通部

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