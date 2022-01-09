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影／馬英九參觀南圖發春聯 熱情鄉親爭相合照

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
前總統參觀24小時自助取書機，直說印象深刻。記者謝進盛／攝影
前總統參觀24小時自助取書機，直說印象深刻。記者謝進盛／攝影

前總統馬英九今天下午前往台南市永康區，參觀去年啟用的台南市立圖書館總館，還發放春聯給鄉親，不少鄉親開心爭相高喊「馬總統好！」並開心合影，隨後也前往自強黃昏市場，人氣依舊強強滾。

馬英九下午3點多由台南市議員林燕祝陪同來到台南市立圖書館總館，台南市副市長戴謙、市府文化局長葉澤山、市議員李鎮國及永康區多名里長已在現場等候，馬由圖書館總館館長洪玉貞透過螢幕解說，親自操作這套國內最先進的24小時自動還書機，看到所借的書，不到一分鐘有如提款機快速取得，馬英九直說，「很好，印象非常深刻。」

馬英九也在館方人員陪同參訪圖書館內部各層設施，約下午4點步出館方後方廣場發放春聯，現場已排隊約近百公尺，有100多人排隊，排第一的婦人一開始忘記拍照，趕緊折返如願以償，神情雀躍說，「終於拍到了！」

馬英九今年的春聯題字，「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，他笑說，是由他親自所寫，他解釋，所謂「寒色去」代表負面的景象離開，「曉光新」則是代表新來的一年，相關文字是借用初唐四大詩人之一的駱賓王的詩句。

前總統馬英九進一步解說發放春聯的意義。記者謝進盛／攝影
前總統馬英九進一步解說發放春聯的意義。記者謝進盛／攝影
前總統馬英九參訪圖書館內部設備。記者謝進盛／攝影
前總統馬英九參訪圖書館內部設備。記者謝進盛／攝影
前總統馬英九下午參觀台南市立圖書館總館，現場發春聯，熱情鄉親爭相合照。記者謝進盛／攝影
前總統馬英九下午參觀台南市立圖書館總館，現場發春聯，熱情鄉親爭相合照。記者謝進盛／攝影

台南 馬英九 圖書館

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