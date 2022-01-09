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加速提升第3劑施打率 雲林催打將設快打站

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
為加速提升第3劑施打率，雲林縣將盡速設立快打站。記者蔡維斌／攝影
為加速提升第3劑施打率，雲林縣將盡速設立快打站。記者蔡維斌／攝影

桃園機場疫情連動各地出現第3劑爆打潮，雲林縣內醫療院所這兩天開始踴躍預約、接種，雲林縣衛生局今天指出，春節前雲林配發2萬多劑莫德納疫苗，縣內106家院所都可接種，只要預約都可「隨到隨打」，昨天的第三劑施打率0.8%，已透過管道催打，期能再增加施打率。

衛生局表示，各地衛生所也將排定快打站時間，施打時間會儘快公告。隨著疫情升溫，台大雲林分院、虎尾若瑟醫院的第三劑接種預約情況開始踴躍，昨天、今天各診所也開始湧入打疫苗人潮，預約電話比前幾天踴躍。

雲林縣衛生局長曾春美指出，截至本月7日，雲林縣接種第一劑疫苗為76.8%、第二劑65.7%，到月底雲林縣符合第三劑接種資格有20萬9529人，縣內有106家醫療院所可接種COVID-19疫苗，即日起民眾可自行預約，確定當天要施打疫苗廠牌後都可「隨到隨打」，各地衛生所也已陸續安排設快打站，時間在整理中會儘速公告。

衛生局 雲林 莫德納疫苗

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