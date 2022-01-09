快訊

中二立委補選得票近8萬票 林靜儀自行宣布當選

中二選區立委補選結果出爐 顏寛恒宣布敗選「恭喜林靜儀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你辦年貨、我付錢！虎尾東區扶輪社這款愛心超有感

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，應有盡有，愛心不設限，受扶戶滿載而歸，溫暖好過年。記者蔡維斌／攝影
60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，應有盡有，愛心不設限，受扶戶滿載而歸，溫暖好過年。記者蔡維斌／攝影

「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，清潔用品、小家電或年菜應有盡有，家樂福和各企業也加贈許多生活物資，只要需要的物品，即便超額也照樣付錢，愛心不設限，受扶戶滿載而歸，溫暖好過年。

虎尾東區扶輪社主辦的「迎春送暖快樂購」，由雲林副縣長謝淑亞、虎尾鎮長丁學忠與星創扶輪社及家樂福基金會動員百名志工協助採買，志工更裝扮財神、福虎跳加官，搭配古箏悠揚琴聲，平添年節喜氣。

不僅讓受扶戶「任你挑、任你選、我付錢」，家樂福虎尾店更加贈有機玉米筍、越光米與環保洗衣精；虎尾東區扶輪社長吳裕田也贈送調理雞、雞肉鬆、貢丸，星創扶輪社長王翠霙贈素蹄筋、艾樂兒音樂贈送有機杏包菇、鴨迷食品林建榮贊助澄梅肋骨，為受扶的春節圍爐加菜迎虎年。

在高喊幾聲「虎年快樂購！」由家樂福經理高婉如引領大家進入賣場展開大購，黃爺爺帶著相依為命的小孫子來採購，家裡就缺個電鍋，沒能吃上一頓暖暖的年夜飯，但電鍋就要價兩千多元，剩下幾百元就滿3千元，還能買什麼菜。

正當黃爺爺愁思買不買，現場馬上有人二話不說，把電鍋搬到推車裡「阿公！你放心買，這台電鍋另外送」，黃爺爺滿心喜悅，真還以為財神爺降臨，整個賣場搬免驚，連聲謝謝，帶著小孫子繼續「往前購」。

兩位扶輪社長吳裕田、王翠霙說，這項由扶輪社友陪伴採購的迎春送暖快樂購，除了愛心相隨，重要的是能買到受扶戶真正需要的年節物資，過個好年，看到每位受扶入買得快樂，扶輪人也滿心開懷，這種愛的互動，也是扶輪社每年最感人的捐贈活動。

年糕、臘肉、蘿蔔糕及團圓年菜通通有，任君精挑細選，受扶人怕買超額，還拿起計算機邊買邊算，陪伴的扶輪社友總會笑說「沒關係，算我的」，像是融為一家人的採購，滿是溫馨，雲林家扶主委陳燦勲感謝虎尾東區扶輪社8年來的善行，讓受扶戶年年都能歡樂迎新年。

「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福歡樂辦年貨。記者蔡維斌／攝影
「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福歡樂辦年貨。記者蔡維斌／攝影
60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，清潔用品、小家電或年菜應有盡有，愛心不設限，受扶戶滿載而歸，溫暖好過年。記者蔡維斌／攝影
60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，清潔用品、小家電或年菜應有盡有，愛心不設限，受扶戶滿載而歸，溫暖好過年。記者蔡維斌／攝影
「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福歡樂辦年貨。記者蔡維斌／攝影
「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福歡樂辦年貨。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾東區扶輪社邀請60戶家扶弱勢家庭到虎尾家樂福歡樂辦年貨，雲林家扶中心感謝各界愛心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾東區扶輪社邀請60戶家扶弱勢家庭到虎尾家樂福歡樂辦年貨，雲林家扶中心感謝各界愛心。記者蔡維斌／攝影

弱勢家庭 年貨

延伸閱讀

偶迷超感動！國內首座偶戲圓環 素還真雕像今豎立

相關新聞

影／馬英九參觀南圖發春聯 熱情鄉親爭相合照

前總統馬英九今天下午前往台南市永康區，參觀去年啟用的台南市立圖書館總館，還發放春聯給鄉親，不少鄉親開心爭相高喊「馬總統好...

加速提升第3劑施打率 雲林催打將設快打站

桃園機場疫情連動各地出現第3劑爆打潮，雲林縣內醫療院所這兩天開始踴躍預約、接種，雲林縣衛生局今天指出，春節前雲林配發2萬...

你辦年貨、我付錢！虎尾東區扶輪社這款愛心超有感

「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，清...

村民聯手社區規畫師 芒果樹木屋+滑草皮打造嘉義新亮點

嘉義縣政府綜合規畫處2003年起推動「社區規畫師駐地輔導計畫」，每年8天約60小時培訓課程，今年工作坊與水上鄉忠和村溪東...

嘉市擬這周末衛生所隨到隨打 另65歲以上開大型接種站

桃園機場群聚感染恐擴大，催出第3劑施打人潮，嘉義市衛生局指出，上周醫院接種民眾明顯變多，經統計，截至本月7日全市7萬多人...

台南大廟興學16年 公私協力走出文藝創新路徑

台南社大台江分校結合海尾朝皇宮，推動大廟興學將滿16歲，今天舉辦重回村廟論壇「地方到文藝創新的文化入徑」，100多名師生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。