你辦年貨、我付錢！虎尾東區扶輪社這款愛心超有感

「3千元年貨任你取！」雲林縣虎尾東區扶輪社今天和家扶中心開辦「你辦年貨我出錢」，邀請60戶弱勢家庭到虎尾家樂福辦年貨，清潔用品、小家電或年菜應有盡有，家樂福和各企業也加贈許多生活物資，只要需要的物品，即便超額也照樣付錢，愛心不設限，受扶戶滿載而歸，溫暖好過年。

虎尾東區扶輪社主辦的「迎春送暖快樂購」，由雲林副縣長謝淑亞、虎尾鎮長丁學忠與星創扶輪社及家樂福基金會動員百名志工協助採買，志工更裝扮財神、福虎跳加官，搭配古箏悠揚琴聲，平添年節喜氣。

不僅讓受扶戶「任你挑、任你選、我付錢」，家樂福虎尾店更加贈有機玉米筍、越光米與環保洗衣精；虎尾東區扶輪社長吳裕田也贈送調理雞、雞肉鬆、貢丸，星創扶輪社長王翠霙贈素蹄筋、艾樂兒音樂贈送有機杏包菇、鴨迷食品林建榮贊助澄梅肋骨，為受扶的春節圍爐加菜迎虎年。

在高喊幾聲「虎年快樂購！」由家樂福經理高婉如引領大家進入賣場展開大購，黃爺爺帶著相依為命的小孫子來採購，家裡就缺個電鍋，沒能吃上一頓暖暖的年夜飯，但電鍋就要價兩千多元，剩下幾百元就滿3千元，還能買什麼菜。

正當黃爺爺愁思買不買，現場馬上有人二話不說，把電鍋搬到推車裡「阿公！你放心買，這台電鍋另外送」，黃爺爺滿心喜悅，真還以為財神爺降臨，整個賣場搬免驚，連聲謝謝，帶著小孫子繼續「往前購」。

兩位扶輪社長吳裕田、王翠霙說，這項由扶輪社友陪伴採購的迎春送暖快樂購，除了愛心相隨，重要的是能買到受扶戶真正需要的年節物資，過個好年，看到每位受扶入買得快樂，扶輪人也滿心開懷，這種愛的互動，也是扶輪社每年最感人的捐贈活動。