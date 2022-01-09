快訊

未滿五歲男童確診家人匡列 居服員也染疫引爆案家群聚事件

今新增11本土個案 運動、唱歌、拍照等活動恢復戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

村民聯手社區規畫師 芒果樹木屋+滑草皮打造嘉義新亮點

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣水上溪東公園芒果樹木屋，設計可以垂掛物品的繩索，讓小朋友寓教於樂。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上溪東公園芒果樹木屋，設計可以垂掛物品的繩索，讓小朋友寓教於樂。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府綜合規畫處2003年起推動「社區規畫師駐地輔導計畫」，每年8天約60小時培訓課程，今年工作坊與水上鄉忠和村溪東公園為基地，與村民依芒果樹建造獨一無二「樹屋」，活化社區也凝聚村民共識。

忠和村長張順興說，溪東公園原本雜草叢生、地上滿是坑洞，儘管定期除草維護，但始終無法吸引村民和遊客前往，去年8月起與縣府綜規處團隊合作，30餘名社規師與村民協力，就地取材，用既有木材打造新裝置藝術、建木屋。

社區規畫師駐地輔導計畫主持人許芳瑜說，踏入溪東公園，10餘株樹木映入眼簾，今年度工作坊改造溪東公園以「林」為主題，才有此次樹屋構想，村民們去年11月與台灣樹屋協會4名師傅合作，花費近30萬用近10天時間打造。

倚芒果樹而建的木製樹屋兩層樓佔地約4坪，可承受約300公斤，設計樓梯及可吊掛物品的繩索，讓大小朋友都可以使用；公園旁偌大草皮可讓小朋友體驗滑草趣，園內也鋪設草皮，吸引村民或遊客假日可到此野餐。

溪東公園原有3座涼亭拆除後，綜規師與村民們在樹間掛上自製燈籠，張順興說，公園內有處瞭望台可遠眺嘉義縣市夜景，搭配燈籠絢麗營造另個秘境。

綜規處秉持「以人為本」精神，每年推社規師培訓計畫，處長郭凱迪說，希望學員學習如何討論與解決問題，課程結束後回到社區為地方服務、解決地方課題。每年工作坊與村民合作，凝聚社區共識，也讓居民更有認同感。

縣長翁章梁今參與工作坊成果展，他說，嘉義縣需要具有共融精神的公共空間。希望未來會有更多社區加入，讓世代共融、多元包容的精神與價值在嘉義的每個角落實踐。

嘉義縣水上鄉溪東公園旁有處超大滑草皮，假日吸引許多家長帶小孩來這裡玩。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上鄉溪東公園旁有處超大滑草皮，假日吸引許多家長帶小孩來這裡玩。記者莊祖銘／攝影
兩層樓高樹屋全由木頭打造，今周日吸引許多家長帶小孩到此遊玩。記者莊祖銘／攝影
兩層樓高樹屋全由木頭打造，今周日吸引許多家長帶小孩到此遊玩。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上鄉忠和村民，將家中玩偶鑲在溪東公園步道上，饒富童趣。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上鄉忠和村民，將家中玩偶鑲在溪東公園步道上，饒富童趣。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上溪東公園兩層樓高芒果樹木屋，由村民與縣府綜合規劃處社區規劃師團隊聯手建造。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣水上溪東公園兩層樓高芒果樹木屋，由村民與縣府綜合規劃處社區規劃師團隊聯手建造。記者莊祖銘／攝影

嘉義 芒果

延伸閱讀

台南綠社區培力 讓社規師具有「共同的語言」

台南社區規劃師學院開訓 盼加強關注地方公共議題

桃園研判社區會二三波傳染 鄭文燦：金嗓4300人都採檢

科學園區去年營收估3.5兆 光電、積體電路表現旺

相關新聞

搶打第3劑 台南麻豆衛生所隨到隨打接種站大爆滿

北台灣疫情升溫，台南市政府衛生局今天持續在多處等處開設隨到隨打接種站，其中在麻豆衛生所開設BNT接種站一早就吸引大批鄉親...

影／台南疫苗注射站爆人潮 多數都提前打第3劑加強針

疫情緊張，台南市今天在文化中心等地開設BNT疫苗注射站，許多民眾第二劑滿3個月前往注射加強針，衛生局表示，加強針提前注射...

村民聯手社區規畫師 芒果樹木屋+滑草皮打造嘉義新亮點

嘉義縣政府綜合規畫處2003年起推動「社區規畫師駐地輔導計畫」，每年8天約60小時培訓課程，今年工作坊與水上鄉忠和村溪東...

嘉市擬這周末衛生所隨到隨打 另65歲以上開大型接種站

桃園機場群聚感染恐擴大，催出第3劑施打人潮，嘉義市衛生局指出，上周醫院接種民眾明顯變多，經統計，截至本月7日全市7萬多人...

台南大廟興學16年 公私協力走出文藝創新路徑

台南社大台江分校結合海尾朝皇宮，推動大廟興學將滿16歲，今天舉辦重回村廟論壇「地方到文藝創新的文化入徑」，100多名師生...

南市觀光工廠年前特賣 知名厚羽絨衣千元就有

台南市觀光工廠冬季嘉年華活動，今上午在佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠登場，與會業者推出多項優惠好康帶動買氣，知名厚羽絨衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。