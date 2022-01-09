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村民聯手社區規畫師 芒果樹木屋+滑草皮打造嘉義新亮點
嘉義縣政府綜合規畫處2003年起推動「社區規畫師駐地輔導計畫」，每年8天約60小時培訓課程，今年工作坊與水上鄉忠和村溪東公園為基地，與村民依芒果樹建造獨一無二「樹屋」，活化社區也凝聚村民共識。
忠和村長張順興說，溪東公園原本雜草叢生、地上滿是坑洞，儘管定期除草維護，但始終無法吸引村民和遊客前往，去年8月起與縣府綜規處團隊合作，30餘名社規師與村民協力，就地取材，用既有木材打造新裝置藝術、建木屋。
社區規畫師駐地輔導計畫主持人許芳瑜說，踏入溪東公園，10餘株樹木映入眼簾，今年度工作坊改造溪東公園以「林」為主題，才有此次樹屋構想，村民們去年11月與台灣樹屋協會4名師傅合作，花費近30萬用近10天時間打造。
倚芒果樹而建的木製樹屋兩層樓佔地約4坪，可承受約300公斤，設計樓梯及可吊掛物品的繩索，讓大小朋友都可以使用；公園旁偌大草皮可讓小朋友體驗滑草趣，園內也鋪設草皮，吸引村民或遊客假日可到此野餐。
溪東公園原有3座涼亭拆除後，綜規師與村民們在樹間掛上自製燈籠，張順興說，公園內有處瞭望台可遠眺嘉義縣市夜景，搭配燈籠絢麗營造另個秘境。
綜規處秉持「以人為本」精神，每年推社規師培訓計畫，處長郭凱迪說，希望學員學習如何討論與解決問題，課程結束後回到社區為地方服務、解決地方課題。每年工作坊與村民合作，凝聚社區共識，也讓居民更有認同感。
縣長翁章梁今參與工作坊成果展，他說，嘉義縣需要具有共融精神的公共空間。希望未來會有更多社區加入，讓世代共融、多元包容的精神與價值在嘉義的每個角落實踐。
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