嘉縣第一座社區共融公園 打造「芒果採集樹屋」

嘉義縣第一座社區型共融公園今天啟用，由36名嘉義縣社區規劃師共同設計、實作，打造滑草坡、「芒果採集樹屋」，賦予水上鄉溪東公園新生命，讓大、小朋友盡興遊玩。

嘉義縣110年度培訓36名社區規劃師，近日與當地居民攜手完成水上鄉忠和村溪東公園的改造，打造縣內首座社區型共融休憩公園，今天舉行啟用典禮，縣長翁章梁、鄉長劉敬祥等人都來參加。

嘉義縣政府綜合規劃處長郭凱迪接受媒體聯訪表示，改頭換面的溪東公園最大特色是設有滑草坡及「芒果採集樹屋」，大人、小孩可一起滑草、爬樹屋，很好玩。

嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫主持人許芳瑜告訴中央社記者，去年培訓主題是「嘉義居－林下地景構築」，要社規師規劃創造嘉義在地性的兒童共融空間。

許芳瑜說，在綜合規劃處協助下，選定溪東公園改造，以環繞公園內的林木做發展與設計。如林下平衡木的遊戲、樹屋、滑草坡，這些設計都是來自環境本身的特質，更賦予溪東公園新生命。

翁章梁今天也與社區的小朋友一同滑草，感受共融公園的設施，並頒發結業證書給110年度培訓的社區規劃師。