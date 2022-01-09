嘉市擬這周末衛生所隨到隨打 另65歲以上開大型接種站

桃園機場群聚感染恐擴大，催出第3劑施打人潮，嘉義市衛生局指出，上周醫院接種民眾明顯變多，經統計，截至本月7日全市7萬多人符第3劑資格，初步規畫本月15及16日在東、西區衛生所開放「隨到隨打」服務，22日及23日則於港坪體育館、北興國中活動中心辦65歲以上的大型接種站。

另，針對提升第1、2劑覆蓋率，衛生局依循中央指令，採購200元禮券共2000份，預計明天交貨，最快周三能夠讓來打1、2劑民眾領取；衛生局指出，嘉市第1劑覆蓋率達93%，扣除12歲以下占1成，可能該打的市民都打了，也打到外縣市民眾，仍盼200元禮券發揮鼓勵作用。

衛生局表示，目前由全市58家合約醫療院所提供施打疫苗，為了周一至五要上班的人，本月15及16日，在東區、西區衛生所開放隨到隨打第3劑疫苗。

本月22日、23日，市府規畫在港坪體育館、北興國中活動中心設65歲以上民眾的大型接種站，打第3劑，須事先預約，屆時透過網路系統預約，估計量能可施打2萬7000多人。

衛生局解釋，不論衛生所的隨到隨打，及大型接種站，都僅提供莫德納、BNT兩種疫苗，要打AZ、高端，可洽醫療院所。

衛生局解釋，間隔滿12周、84天以上的滿18歲民眾，可直接前往嘉市58家疫苗合約院所預約接種，院所查詢網址https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501；其中欣升診所、許永福診所、葉弘貴小兒科診所、大心診所、華陽診所、愛兒診所、黃思超小兒科診所、欣愛診所8家診所提供AZ、莫德納、BNT、高端等看診時間隨到隨打服務。