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台南大廟興學16年 公私協力走出文藝創新路徑

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校結合海尾朝皇宮推動大廟興學將滿16歲，今天走讀台灣山海圳國家綠道3大水橋，並發表「戀楝台江」舞蹈創作。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校結合海尾朝皇宮推動大廟興學將滿16歲，今天走讀台灣山海圳國家綠道3大水橋，並發表「戀楝台江」舞蹈創作。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校結合海尾朝皇宮，推動大廟興學將滿16歲，今天舉辦重回村廟論壇「地方到文藝創新的文化入徑」，100多名師生走讀台灣山海圳國家綠道3大水橋，並發表「戀楝台江」舞蹈創作，為迎接台江建庄2百年，走出文化新徑也舞出新希望。

海尾朝皇宮總幹事郭子祥說，以前都只是開車經過縱貫線，從未想到可以走在台江內海的山海圳國家綠道上，聽到在地文史與生態知識，看到河流班、肚皮舞班、笛子班的解說及藝術演出，感動中有著喜悅。

融合風肚皮舞班老師吳美燕說，這次帶領學員在曾文水橋和山海圳國家綠道演出「戀楝台江」，分為誕生、含子過冬、紫楝花開共3個主題，從自然角度，以在地母親樹成長過程與生活動作融合為舞碼，呈現出生命的能量展現，能在山海圳綠道跳舞是件很浪漫的事。

安慶國小老師蘇育陞表示，從這次山海圳綠道走讀中，了解到生活不僅是享受，而是要結合公民行動；從參與中去記錄家鄉，若發現政府不足地方，就要勇於發聲，一起讓地方變得更好。

「我們是全台獨一無二的大廟興學，關心公共議題更關心在地文化，流域是一片土地最具有生命力的展現，是這片土地的血脈，所以我們要守護好它。」台江分校執行長吳茂成表示。

他說，不只是守護流域也希望可以讓人從城市中走到山上的綠道是安全的，不必擔心有車子闖進來，讓孩子既安全又快樂的欣賞台灣最美的風景，這是需要大家一起做的。「許多事情不能只看政府做事，我們也要發揮公民義務，實踐夢想，希望從現在開始有更多人能認識台江山海圳綠道之美。」

今天的活動，師生除走讀台灣山海圳國家綠道3大水橋，並與河流、舞蹈、作曲、笛子、微電影、民俗文化班共同發表「台江建庄─教與學伴行」的教學創新經驗，邀請台藝大教授趙慶河、政大副教授林良榮、暨南大學張力亞、南應大董淑貞、文化部文資局長陳濟民、文化局長葉澤山、台史館研究員石文誠與談，共同探討「從地方到文藝創新的文化入徑」的可能，為2023年台江建庄2百年策展，展開公私協力對話。

台南社大台江分校結合海尾朝皇宮推動大廟興學將滿16歲，今天走讀台灣山海圳國家綠道。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校結合海尾朝皇宮推動大廟興學將滿16歲，今天走讀台灣山海圳國家綠道。記者鄭惠仁／攝影

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