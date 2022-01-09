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催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

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影／台南疫苗注射站爆人潮 多數都提前打第3劑加強針

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影

疫情緊張，台南市今天在文化中心等地開設BNT疫苗注射站，許多民眾第二劑滿3個月前往注射加強針，衛生局表示，加強針提前注射的訊息傳出來後，今天前往注射的民眾大約是昨天的兩倍。多數民眾大約排隊一個小時才能打到針，但大家都表示疫情緊張「能早點打還是早點打」。

而針對上周出現莫德納第3劑加強針預約困難的情況，台南市衛生局表示，目前確實莫德納的需求量比較大，但是相對庫存比較少，不過中央已經通知下周會再補貨莫德納，讓想打的民眾都可以打得到。

「針都打完了啦，大家不要排隊了。」上午在台南文化中心湧現疫苗注射的排隊人潮， 11點多現場還有數百人排隊，有民眾喊出「沒有疫苗了，大家不要再排了」，引發一陣緊張。

現場東區衛生所人員則表示，今天注射的人確實比較多，原本帶的疫苗不太夠，但是會再調度到現場，只要在11點半之前排隊，一定能夠打得到。衛生局昨天也有在文化中心安排注射站，大約有400多人完成注射，但是今天人數增加，大概是昨天的兩倍，可能不少人昨天還沒有得知加強針提前滿3個月注射的訊息，所以今天才來打針。

台南市衛生局今天在東區台南文化中心及麻豆區衛生所開設BNT疫苗注射站，其中文化中心站注射8點半開始，但現場不到8點就有不少人在排隊，長長的人龍到中午都沒有斷過，平均大約要排一個小時才能夠打到針。

現場醫師表示，多數的人都是來打加強針，而原本規定第二劑要滿5個月才能夠打加強針，今天不少人都是剛滿3個月。

有人表示，之前是打了兩劑AZ疫苗，原本要到3月才會期滿可以打加強針，但是現在期限縮短，擔心疫情爆發，趕快來打。

台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化中心今天湧現長長的注射疫苗人龍。記者修瑞瑩／攝影

衛生局 AZ疫苗 台南

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