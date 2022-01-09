南市觀光工廠年前特賣 知名厚羽絨衣千元就有

台南市觀光工廠冬季嘉年華活動，今上午在佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠登場，與會業者推出多項優惠好康帶動買氣，知名厚羽絨衣千元就有，吸引不少人來撿便宜。

這項活動由上千人響應的「國王路跑」活動首先開場，現場更邀請9家觀光工廠與19家特色攤販，還有小朋友最喜歡的「童話氣墊王國」，更推出羽絨衣1980下殺1000、機能外套79折等超值優惠。

許多內行鄉親說，有些羽絨衣雖然不是當季的，但是材質和保暖性相當好，CP值高，每年就等這一檔。立委郭國文、市議員方一峰、蔡蘇秋金、佳里區長朱雅宏、七股區長顏文穗、將軍區長洪聰發等人也與會。

台南市長黃偉哲上午也出席為業者打氣，連挑好幾件羽絨衣直呼「很划算」，他說，觀光工廠冬季嘉年華邁入第4年，規模及內容也越來越盛大豐富，今年國王路跑活動甫開放報名就立即額滿，而參加路跑更可獲得限量版紀念T恤、百元園遊券、多功能大背袋、旅行充氣U型枕、精美杯墊等多項紀念品，不只具有特色，更具收藏價值。

警方今年春安工作本月24日到2月7日將展開，佳里警分局上午也邀請黃偉哲共同宣導「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸，佳里警分局長陳嘉得、警察局行政科警務員李晟邦宣導防疫工作，感謝義警、民防、巡守隊、警友、志工等協勤民力支持。