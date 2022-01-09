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台南觀光工廠每月來客逾5萬 市府盼持續優化

中央社 / 台南9日電

台南市轄內共有24家觀光工廠，市府統計去年雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，平均每月來客數仍維持約5.6萬人次，將持續輔導廠商優質化以吸引遊客。

根據台南市政府新聞稿，台南市推廣觀光工廠發展協會等單位今天在佳里國王家族羽絨服飾觀光工廠舉辦台南觀光工廠冬季嘉年華，共有9家觀光工廠參與推廣展售，並安排路跑、藝文展演、闖關遊戲及DIY等活動，台南市長黃偉哲到場為路跑起跑鳴炮，並加碼提供抽獎獎品。

黃偉哲致詞時表示，台南觀光工廠冬季嘉年華已經邁入第4年，規模及內容越來越盛大豐富，讓民眾認識各家觀光工廠特色與優質產品，並推出好康優惠折扣，今天還有路跑活動，市府希望把觀光工廠商機的餅做大，也把民眾健康的餅做大。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，台南市轄內觀光工廠數量共有24家，市府積極輔導觀光工廠提升品質，如辦理觀光工廠嘉年華、參與國內外展覽等，面對疫情衝擊，市府與業者攜手努力，去年平均來客數仍維持每個月約5.6萬人次，未來將持續輔導各觀光工廠的內部優化與外部行銷。

觀光工廠 台南 路跑

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