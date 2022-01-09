雲林寄養父母穿禮服走紅毯授證 他們照護失依兒逾20年

無私的愛自是無上璀璨。雲林家扶中心感念寄養家庭對失去照護的孩兒，20年如一日，愛不褪色，像夜岸燈塔，指引迷失方向的片舟，重新航向大海，今天以至上榮耀的禮議，讓寄養媽媽、爸爸穿上盛裝禮服，走紅地毯上台，接受全場掌聲，一場別緻的寄養家庭授證，格外溫馨。

雲林家扶中心受雲林縣政府委託辦理寄養服務已35年，其中有3戶已逾20年，照護無數失依孩兒，如今已有長大成人，或有成家立業，那份喜悅與成就，在這場充滿喜氣的授證儀式上，全寫在寄養父母臉上。

副縣長謝淑亞代表授證，感念寄養媽媽照顧寄養童的心，猶如燈塔般璀璨，照亮失依失怙孩子的心，雲林家扶30戶寄養家庭懷著「璀璨之心～溫暖兒心」無私奉獻，展現大愛。謝淑亞以深深一鞠躬，表達對寄養母的敬意和感謝之心。

雲林家扶主委陳燦勲表示，今天安排30名寄養父母穿禮服走紅毯接受聘書，有著無比榮耀的深遠意義。

寄養媽媽魏麗枝難掩興奮說，結婚才有機會穿禮服，30幾年來沒再穿過，望著鏡中的自己，留下歲月美麗痕跡，像回到年輕。服務22年的寄養媽媽何月蘭，20名寄養童在她的愛護下長大，視她如親娘，寄養的家也是他們永遠的避風港。

服務24年的黃垂青、徐金英夫婦，照顧逾20名寄養童，孩子長大成家立業，專程帶妻子回家感恩，兩人對著他們行大禮，讓他們感到20多年辛苦沒白費，終讓孩子擁有自己的家，這是人生一大喜悅。寄養父母廖永馨、魏麗枝也有27名孩子在他們手中拉拔長大。