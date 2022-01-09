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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

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影／天寒人暖 麻豆北極殿普濟寺發紅包及物質助弱勢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆區長柳世雄（左一）關懷長輩生活起居情形，叮嚀天寒要記得保暖。記者謝進盛／攝影
麻豆區長柳世雄（左一）關懷長輩生活起居情形，叮嚀天寒要記得保暖。記者謝進盛／攝影

台南市麻豆區北極殿普濟寺今上午在舉辦歲末寒冬送暖活動，嘉惠163戶貧戶及弱勢團體，希望結合社會愛心，讓弱勢者感受到社會溫暖。

主祀北極玄天上帝的麻豆北極殿上帝廟，結合善心人士辦理歲末寒冬送暖活動已有10多年，這次將麻豆轄區內163戶低收戶(1、2、3級)及鄰近慈善單位與弱勢團體納入關懷濟助。

今上午由主委王得任、副主委張德福、總幹事謝依燕與理監事及諸委員均到場，麻豆區長柳世雄與立委郭國文及市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也前往關心，肯定北極殿普濟寺善舉，希望能有更多單位及善心人士響應，幫助弱勢家庭。

北極殿普濟寺冬令救濟活動，早期只發放列級貧戶500元生活補助金，多年前前主委周建和擴大勸募，除現金捐獻，還贊助各種生活用品，嘉惠列級貧戶，將發放剩餘生活品贈送給慈善單位與弱勢團體。

王得任表示，今年特別發放1、2、3級低收入戶，每戶2000、1000、500元紅包共163戶12萬1000元，並發放生活用品給各戶及北台南家扶中心、麻豆普門仁愛之家、官田永靖教養院、華山基金會（麻豆、下營、官田、西港站）、西港豐德教養院、復健青年勵進會等慈善單位與弱勢團體，總計發送沙拉油180罐、5 公斤裝白米852包、關廟麵300包、醬油180罐等。

包括麻豆普門仁愛之家、官田永靖教養院等受贈單位團體，上午都出動多位志工協助生活用品發放工作，一起完成此次寒冬送暖活動。

麻豆普濟寺主委王得任說，舉辦歲末寒冬送暖已有10多年。記者謝進盛／攝影
麻豆普濟寺主委王得任說，舉辦歲末寒冬送暖已有10多年。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區北極殿普濟寺，今上午舉辦歲末寒冬送暖活動，嘉惠163戶貧戶及弱勢團體。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區北極殿普濟寺，今上午舉辦歲末寒冬送暖活動，嘉惠163戶貧戶及弱勢團體。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區北極殿普濟寺，今上午舉辦歲末寒冬送暖活動，嘉惠163戶貧戶及弱勢團體。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區北極殿普濟寺，今上午舉辦歲末寒冬送暖活動，嘉惠163戶貧戶及弱勢團體。記者謝進盛／攝影

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