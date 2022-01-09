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NET服飾贈提貨券封館為家扶兒 業者連13年低調行善

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
NET服飾連續13年贈提貨券，昨貼心安排台南3家門市封館，讓北台南家扶兒挑選新衣。圖 ／北台南家扶中心提供
NET服飾連續13年贈提貨券，昨貼心安排台南3家門市封館，讓北台南家扶兒挑選新衣。圖 ／北台南家扶中心提供

本土知名服飾連鎖店NET，昨將位於台南市的新營、佳里、永康3家門市封館，並事先提供80萬元提貨券，為北台南家扶中心400名兒童每人2000元額度挑選新衣服，這也是業者連續10多年來低調行善，地方傳為美談。

春節近，不少家庭習慣添購新衣服過年，NET主富服裝公司，自2009年莫拉克風災後每年皆會捐贈愛心提貨券予全台各縣市家扶中心，行事作風低調的董事長黃文貞，出身於雲林縣，曾透過工作團隊表示，年幼時家貧困，對家扶所協助經濟弱勢兒少家庭狀況都能感同身受，行有餘力每年延續贈予提貨券。

這次業者再次捐贈80萬元提貨券給北台南家扶400名兒童每人2000元額度，去年開始更加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每人1萬元提貨券買新衣。在業者封館下，北台南家扶昨將家扶兒安排前往於NET新營、佳里和永康門市集體購買。

孩子們在家長陪同開心挑選自己喜歡的衣服，家長也不必擔心口袋的錢不夠，彼此還討論著如何搭配如何省錢，最終提著滿滿一袋新衣開心回家準備過新年。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，目前扶助930戶弱勢家庭中，有70%以上家庭為單親，20%為隔代教養，列冊於政府低收及中低收入戶家庭約有60%，許多家庭照顧者面對生活及教育負荷已是沉重負擔，一張張提貨券，讓家扶的兒少得以實現自己穿新衣願望機會。

她表示，業者貼心封館，是為了要尊重每一位兒少權益，讓家扶兒少們可做自己主人，依照自己喜好，挑選合身新衣服，不用勉強穿著他人汰換的二手衣物，NET主富服裝公司綿延不斷愛心，讓家扶兒在寒冬收到滿滿溫暖。

NET服飾連續13年贈提貨券，昨貼心安排台南3家門市封館，讓北台南家扶兒挑選新衣。圖 ／北台南家扶中心提供
NET服飾連續13年贈提貨券，昨貼心安排台南3家門市封館，讓北台南家扶兒挑選新衣。圖 ／北台南家扶中心提供
NET服飾連續13年贈提貨券，昨貼心安排台南3家門市封館，讓北台南家扶兒挑選新衣。圖 ／北台南家扶中心提供
NET服飾連續13年贈提貨券，昨貼心安排台南3家門市封館，讓北台南家扶兒挑選新衣。圖 ／北台南家扶中心提供

台南 家扶中心

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