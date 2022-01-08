林內鄉花海和落雨松祕境 車友暢遊超美風景

2022年林內鄉「雙松森友會」今天登場，因天氣晴朗吸引大批民眾，在盛開花田中探索花海之美，林內鄉長張維崢與民眾騎自行車暢遊羅漢松大道、落羽松秘境與粉紅花海，邀大家來林內共享農村田園樂趣。

林內鄉公所結合水利文物教育園區的落羽松公園、羅漢松大道與波斯菊花海，邀請民眾今、明天探索林內，前兩天天氣灦冷，今天卻艷陽高照，一早吸引不少民眾攜家帶眷參加，在波斯菊花海盛開的繽紛農田，享受陽光。

張維崢與千名遊客一起騎著自行車遊賞羅漢松千萬大道、落羽松秘境及波斯菊花海等田園美景，車友大呼過癮。花田布置成童趣森林，融入動物狂想曲互動表演、森林氣墊遊樂場、展現林內美景、農特產及河川保護宣導故事小屋，讓小朋友玩得不亦樂乎。