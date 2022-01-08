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愛吃炸雞的虎爺準備回娘家！廟方「黃金戰甲」回贈

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區的祀典興濟宮在今年農曆6月虎爺生日將舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並打造「黃金戰甲」致贈。圖／祀典興濟宮提供
台南市北區的祀典興濟宮在今年農曆6月虎爺生日將舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並打造「黃金戰甲」致贈。圖／祀典興濟宮提供

農曆過年將至，明年壬寅年生肖為虎年，位在台南市北區的祀典興濟宮「虎爺」聞名全台，一般虎爺都在神明神龕的下方，但祀典興濟宮的虎爺卻在神桌上，造型可愛，下巴飽滿圓潤，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲喜愛。廟方說，今年農曆6月虎爺生日將舉辦「分靈迷你虎爺回娘家」活動，並打造「黃金戰甲」致贈，由於民間信仰虎爺能鎮宅招財，廣受許多信眾和生意店家喜愛，希望神明庇佑眾生平安，盡早遠離疫病災情。

下壇將軍、黑虎將軍是民間通稱的「虎爺」，一般虎爺被安奉於案桌下，因此有「下壇元帥」之稱，祀典興濟宮虎爺則被安奉在案桌上，造型可愛，如貓一樣，雖是神明卻擁有超萌神情。

廟方指出，10年前開始舉辦「乞虎祈福」活動，在每年農曆6月初6虎爺生日，準備「迷你虎爺」供信眾擲筊杯乞求，連續3個聖杯即有迎回「迷你虎爺」的權利；不過，由於每年供信眾擲筊乞求的「迷你虎爺」神尊數量，都是請示虎爺，通常都不超過10尊，以至於迄今被迎回的迷你虎爺數量僅約80尊。

今年虎爺農曆6月初6、國曆7月4日生日，廟方預計提前1天在國曆7月3日周日舉辦迷你虎爺回娘家活動，打造專屬於迷你虎爺穿的「黃金戰甲」回贈，讓分靈的迷你虎爺回祖廟參加「大會師」。

興濟宮虎爺以愛吃炸雞聞名，平常供奉虎爺供品大都是雞蛋和生肉，傳出信眾準備某品牌炸雞當供品之後，祈求之事應運完成，之後前來拜拜都是準備同樣的炸雞，才會廣為流傳虎爺愛吃該品牌炸雞。

明年壬寅年生肖為虎年，位在台南市北區的祀典興濟宮「虎爺」聞名全台，造型可愛，下巴飽滿圓潤，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲喜愛。圖／祀典興濟宮提供
明年壬寅年生肖為虎年，位在台南市北區的祀典興濟宮「虎爺」聞名全台，造型可愛，下巴飽滿圓潤，又傳出最愛吃炸雞，獲得不少粉絲喜愛。圖／祀典興濟宮提供

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