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阿里山溫度季森活遊記 牛埔仔愛情大草原熱鬧登場

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處上午在牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處上午在牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客。圖／阿管處提供

春節將近，觀光局阿里山國家風景區管理處以「阿里山的溫度季」為主題，舉辦一整年活動，邀請大家每月來阿里山感受阿里山四季之美，上午在阿里山公路旁的牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客，熱鬧滾。

阿管處長洪維新與水土保持局南投分局長陳榮俊、嘉義林區管理處秘書鄭鈞謄、嘉縣文化觀光局副局長李茂鍾等來賓，共同主持開幕，邀請「十鼓擊樂團」、榮獲亞洲音樂大獎（MAMA）及最佳亞洲藝人（華語）殊榮的「告五人」、台灣電子療癒天團「原子邦妮」、鄒族原民歌舞等團體演出，搭配市集攤商，讓人吃喝玩樂！

以阿里山茶為焦點，串聯「阿里山公路沿線」、「西北廊道地區」及「鄒族文化部落」區域意象佈置，設置茶席，司茶人把文化、茶完美搭配，讓民眾欣賞各區不同特色風情，奉茶亭整點限量供應民眾品茗阿里山茶。

明天周日將以「大地饗宴X山里見」為主題，邀請民眾參與創意野餐佈置競賽活動，以具阿里山或鄒族文化特色為題，總獎金共3萬5000元，會場有獨家研發「阿里山溫度季套餐」提供民眾購買，包含鹹山豬肉、酥炸茶葉、馬告雞腿排、小米獵人包等。相關活動資訊在臉書「阿里山新印象」粉絲專頁( https://www.facebook.com/Alishan.nsa)、阿里山國家風景區官網(https://www.ali-nsa.net/zh-tw)。

阿里山國家風景區管理處上午在牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處上午在牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處上午在牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處上午在牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客。圖／阿管處提供

阿里山 鄒族 國家風景區

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