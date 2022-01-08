阿里山溫度季森活遊記 牛埔仔愛情大草原熱鬧登場

春節將近，觀光局阿里山國家風景區管理處以「阿里山的溫度季」為主題，舉辦一整年活動，邀請大家每月來阿里山感受阿里山四季之美，上午在阿里山公路旁的牛埔仔愛情大草原，舉辦「四季茶旅X浪漫雲之鄉」開場，有音樂會及茶席、竹筒飯、咖啡等品嘗體驗活動，吸引大批遊客，熱鬧滾。

阿管處長洪維新與水土保持局南投分局長陳榮俊、嘉義林區管理處秘書鄭鈞謄、嘉縣文化觀光局副局長李茂鍾等來賓，共同主持開幕，邀請「十鼓擊樂團」、榮獲亞洲音樂大獎（MAMA）及最佳亞洲藝人（華語）殊榮的「告五人」、台灣電子療癒天團「原子邦妮」、鄒族原民歌舞等團體演出，搭配市集攤商，讓人吃喝玩樂！

以阿里山茶為焦點，串聯「阿里山公路沿線」、「西北廊道地區」及「鄒族文化部落」區域意象佈置，設置茶席，司茶人把文化、茶完美搭配，讓民眾欣賞各區不同特色風情，奉茶亭整點限量供應民眾品茗阿里山茶。