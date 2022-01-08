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上山大塞車！梅嶺賞梅今管制車流、接駁車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
梅嶺梅花盛開，民眾利用假日上山賞梅。記者吳淑玲／翻攝
梅嶺梅花盛開，民眾利用假日上山賞梅。記者吳淑玲／翻攝

台南梅嶺梅花盛開賞花人車湧入，元旦假期單日湧入近5千部汽車，停車場不夠造成大塞車，賞花品質不佳引發民怨，市府交通局等相關單位和玉井警方檢討後，今天啟動上山車輛管制及台3線綠柏園接駁站新措施，今天上午9點20分山上停車位滿了，就管制汽車上山，遊客運用接駁車增加，減少上山車流。山下接駁政策奏效，民眾反映賞花秩序順暢良好。

玉井警分局統計今天上午6點到下午2點，經過南188線（往梅嶺道路）與台3線路口，汽車共2306部，機車共403部。與上周元旦連假單日上午6點到下午6點統計，汽車有4千6百多部，機車500多部，顯示今天遊客仍然大爆發但運用接駁車增加，減少上山車流。山下接駁政策奏效。

台南市交通局借用台3線旁「芒果農創玫瑰綠柏園」作為轉乘停車場，可容納近千部停車格，玉井警方提前透過廣播呼籲並引導車輛前往停車，再搭乘免費接駁車上山。接駁車由原30分鐘改為每15分鐘1班次，也提前自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時。

警方表示，山上停車場上午9點20分停滿後，就引導山上車輛繞山路下山，並管制車輛不能再上山，遊客對於搭乘接駁車上山多表很滿意；接駁措施從8、9、15、16、23等周末假日，及春節假期的大年初一至初五（2月1日至5日）實施；另大台南公車玉井站「綠22」線，假日增開玉井下午2點30分發車及梅嶺下午3點10分發車班次，也可多利用。

台南梅嶺賞梅人潮今天依舊大爆發，今天啟動管制車輛上山及山下接駁，交通順暢多了。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺賞梅人潮今天依舊大爆發，今天啟動管制車輛上山及山下接駁，交通順暢多了。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺賞梅人潮今天依舊大爆發，今天啟動管制車輛上山及山下接駁，交通順暢多了。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺賞梅人潮今天依舊大爆發，今天啟動管制車輛上山及山下接駁，交通順暢多了。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺賞梅人潮今天依舊大爆發，今天啟動管制車輛上山及山下接駁，交通順暢多了。記者吳淑玲／翻攝
台南梅嶺賞梅人潮今天依舊大爆發，今天啟動管制車輛上山及山下接駁，交通順暢多了。記者吳淑玲／翻攝

賞花 梅花 塞車

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