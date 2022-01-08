上山大塞車！梅嶺賞梅今管制車流、接駁車

台南梅嶺梅花盛開賞花人車湧入，元旦假期單日湧入近5千部汽車，停車場不夠造成大塞車，賞花品質不佳引發民怨，市府交通局等相關單位和玉井警方檢討後，今天啟動上山車輛管制及台3線綠柏園接駁站新措施，今天上午9點20分山上停車位滿了，就管制汽車上山，遊客運用接駁車增加，減少上山車流。山下接駁政策奏效，民眾反映賞花秩序順暢良好。

玉井警分局統計今天上午6點到下午2點，經過南188線（往梅嶺道路）與台3線路口，汽車共2306部，機車共403部。與上周元旦連假單日上午6點到下午6點統計，汽車有4千6百多部，機車500多部，顯示今天遊客仍然大爆發但運用接駁車增加，減少上山車流。山下接駁政策奏效。

台南市交通局借用台3線旁「芒果農創玫瑰綠柏園」作為轉乘停車場，可容納近千部停車格，玉井警方提前透過廣播呼籲並引導車輛前往停車，再搭乘免費接駁車上山。接駁車由原30分鐘改為每15分鐘1班次，也提前自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時。