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疫情衝擊弱勢兒少 法鼓山基金會助數位學習成果發表

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，同學指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。圖／嘉縣府提供
法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，同學指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。圖／嘉縣府提供

去年防疫三級期間，弱勢學童少年遠距教學和線上學習，因隔代教養設備等因素，學習吃力，法鼓山慈善基金會幫助兒少課後照顧據點平板電腦、動畫製作課程，以及閱讀優有限公司捐贈支持PaGamO閱讀素養數位教材，幫弱勢孩子縮短數位學習落差，拉近城鄉貧富差距。

嘉義縣長翁章梁上午在太保市棒棒鯨奇樂園，出席法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，回顧各據點學習影片、來賓致贈課輔小朋友禮物，「愛延續協會」學生帶來開場演出，會後同學指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。

嘉縣社會局輔導21個民間團體 (服務據點涵蓋16鄉鎮)，以公私協力模式辦理「兒少及家庭社區支持服務」，透過課後陪伴、各式親子活動及多元學習課程等方式，陪伴弱勢家庭兒少學習，促進親子關係，給兒少及家庭心靈陪。

法鼓山慈善基金會董事陳治明說，法鼓山注意到偏鄉學童對數位學習障礙，基於學習機會平等，填補弱勢小孩城鄉落差，推動偏鄉學童社區數位學習，第一期與4個不同縣市社區合作，示範成果今天在嘉縣發表，下一階段將與台東、屏東、高雄、台南和雲林等縣市社區合作。

翁章梁說，「有努力，才會有成果」，感謝法鼓山慈善基金會和閱讀優公司捐贈支持PaGamO閱讀素養數位教材，透過系統性規畫，提供偏鄉兒少課後照顧據點多元化學習，培養兒少自主學習能力、閱讀素養及資訊科技應用能力，拉近城鄉及貧富差距。

法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，「愛延續協會」學生帶來開場演出。圖／嘉縣府提供
法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，「愛延續協會」學生帶來開場演出。圖／嘉縣府提供
法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，同學指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。圖／嘉縣府提供
法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會，同學指導來賓如何透過數位科技使用平板電腦，雙方互動熱絡。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（後排中）上午在太保市棒棒鯨奇樂園，出席法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（後排中）上午在太保市棒棒鯨奇樂園，出席法鼓山基金會弱勢兒少學習成果發表會。圖／嘉縣府提供

偏鄉 素養 遠距教學 弱勢家庭

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