連年送愛不間斷 愛心服飾業者封館供弱勢童選衣好過年

歲末寒冬之際，主富（NET）服飾公司了解弱勢家庭的孩子因家中經濟困難，無法購買新衣過新年，提供「愛心提貨券」給嘉義家扶中心的兒少添購新衣，並且在今天上午封館半天，讓弱勢孩童及家長無拘束、開心地挑選喜愛的衣物，歡喜迎接春節到來。活動後家扶中心安排自強家庭親子們一同至鈺通大飯店享用美味餐點。福源肉粽愛心不落人後，現場提供200顆熱騰騰粽子溫暖弱勢家庭。

NET封館讓弱勢家庭選購衣服的活動已進行14年，每年提供80萬元的「愛心提貨券」協助嘉義家扶中心的服務家庭，14年來已經幫助了5600名的嘉義地區弱勢兒童，讓孩子們在新的一年開始時買新衣過上美好、幸福的農曆新年。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，因疫情關係各行各業經濟受到影響，但主富(NET)服飾公司在這困難時刻仍不間斷地提供「愛心提貨券」幫助嘉義地區弱勢家庭、孩子們持續感受來自社會上滿滿的溫暖，能過個溫馨、幸福的農曆年。

沈明彥說，也感謝福源肉粽老闆娘黃若瑩連續3年提供熱騰騰的美味粽子，以及鈺通大飯店安排自強家庭享用美味的饗宴，讓家庭們能吃在嘴裡、暖在心裡。