台南築角最亮點！無米樂旁「頂長社區」獲全國第一社區

台南市社造個案後壁「頂長社區－聆聽長短樹的呼吸」獲得年度社區個案評鑑全國第1名，市府「110年度台南築角創意營造計畫」成果發表會於今天選在在後壁頂長社區長短樹公園熱鬧舉行，市長黃偉哲表示，台南築角的概念是將許多城市角落變成亮點，並減少治安及環境死角，將大台南各角落變成社區的主角，一起用心用力來做這件小事，讓每個地方像繁星點點一樣亮起來。

都發局表示，獲得年度社區個案評鑑全國第1名的後壁「頂長社區－聆聽長短樹的呼吸」，首次採用駐村計畫，由成功大學建築系IEBS環境行為研究室與台南藝術大學建築藝術研究所跨校合作，結合社區營造、老屋改造及實作，融入生態工法，打造出長短腳公園。

頂長社區總幹事張美雪之前廣為人知是和已故的崑濱伯推廣無米樂，頂長社區在後壁菁寮無米樂隔壁，相對於遊客湧入，頂長社區就是傳統農村中都是老年人、外配、小孩及處處是殘破無人住的老屋，但3年來透過社區營造及築角計畫，將豬寮老屋轉變成展示區及網美打卡點，鐵皮倉庫變身吧台咖啡屋，由社區阿嬤和新住民媳婦經營，牛寮變特色公廁，百年老屋變小公園，還有環保微市集，販售的是八旬阿嬤做的碗粿及咖啡，讓社區營造更多元、農村旅遊更有趣。

都發局長莊德樑指出，台南築角計畫已進入12屆，輔導補助社區多達7、80個，透過媒合大學院校團隊進入社區，分成 駐村組及築角組，前者補助約80萬、後者3至40萬，只要社區有閒置土地約100坪，取得地主5年使用的同意書就可報名參加，現在已成全國大學院校空間設計、景觀及建築系所學生展現專長的園地，一年最多曾有300多名學生組隊報名。

2021年社區營造案有新營大宏社區與柳營查畝營文史觀光協會，鹽水竹埔與官田大崎社區打造休閒農藝樂園；後壁崁頂、佳里安西與東區後甲社區；永康鹽興社區；前水利會菁寮工作站，藉駐村計畫解構圍牆與外部連結，建立聊商中心，深化與地方的關係。從都會到鄉村打造各自築角亮點。