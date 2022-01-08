春節送禮熱門水果茂谷柑 主產地雲林選出首屆茂谷柑王

盛產於農曆過年前的雲林縣茂谷柑，因外形討喜加上橘紅顏色，極具年節喜氣，是春節送禮最熱門水果，古坑鄉農會農業休閒中心今年開辦第1屆雲林縣茂谷柑品質評鑑，49名果農參賽，經專家一番評選，由古坑鄉果農陳聰周榮獲特等獎，榮登第一屆「茂谷柑王」寶座。

第1屆茂谷柑評鑑大賽，邀請嘉義大學教授呂明雄、李堂察、張栢蒼、台南農改場副研究員張文肇及農試所嘉義分所助理研究員陳祈男組成評審團，依隨機抽取茂谷柑禮盒進行評鑑，以果品外觀的清潔、形狀、果皮厚薄粗細、色澤均勻度、大小整齊度等，以及口味與肉質、甜度等進行評分。

經一番評比，參賽茂谷柑的分數都很接近，最後由古坑鄉陳聰周勝出，榮獲雲林第一屆茂谷柑王，頭等獎則由古坑鄉果農侯德性、徐阿富及吳春乾等3人獲得。

呂明雄表示，參加評鑑的茂谷柑，不論色澤、外觀、甜度都具相當水準，雲林茂谷柑採收季節較中部地區早，口味清甜，剛好又在過年前採收，因距過年還一段時間，後續產出的果品甜度還會提高，雲林茂谷柑可利用這些特點，和其他產區區隔，應可在市場佔一席之地。

雲林縣府農業處長吳芳銘表示，雲林茂谷柑種植面積約410公頃，分布在斗六、古坑及斗南。目前正值收成旺季，透過評鑑可提升品質，也藉以建立雲林茂谷柑品牌及知名度，縣府特以海拔1305公尺的雲林第1高峰大尖山，命名為「1305茂谷柑」，象徵孕育出最高品質的柑橘，讓大家吃甜甜過好年。